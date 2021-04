Girod’Italia: Liris, grandi eventi per “rilancio socio-economico”

L’Aquila,9 aprile– – «L’Abruzzo rafforza il suo rapporto di fiducia con il Giro d’Italia e questo consentirà di promuovere le città, i nostri Parchi, l’Abruzzo interno e quello costiero, le bellezze architettoniche e naturali. Attraverso la strategia dei grandi eventi continuiamo a lanciare messaggi di rilancio e di ripartenza, anche in chiave socio-economica». Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle tappe della corsa rosa che coinvolgeranno la regione: la Notaresco-Termoli del 14 maggio, poi il 16 la Castel di Sangro-Campo Felice e infine il 17 maggio la L’Aquila-Foligno. – – «L’Abruzzo rafforza il suo rapporto di fiducia con il Giro d’Italia e questo consentirà di promuovere le città, i nostri Parchi, l’Abruzzo interno e quello costiero, le bellezze architettoniche e naturali. Attraverso la strategia dei grandi eventi continuiamo a lanciare messaggi di rilancio e di ripartenza, anche in chiave socio-economica». Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport,nel corso della conferenza stampa di presentazione delle tappe della corsa rosa che coinvolgeranno la regione:

«Per noi – ha spiegato Liris – è un grande orgoglio poter ospitare ancora la corsa rosa, peraltro con la possibilità di poter esporre il glorioso “Trofeo senza fine” già un mese prima dell’arrivo della carovana: questo ci consentirà di attivare una programmazione turistica, culturale e naturalistica. La Regione ribadisce la sua strategia: puntare sui grandi eventi, pur nelle difficoltà, è un modo efficace per promuovere la nostra regione in tutte le sue forme. Penso, a mero titolo di esempio, ai campionati mondiali studenteschi, agli internazionali di tennis e pattinaggio, ai campionati nazionali di sci alpinismo. Tutti tasselli di un piano preciso che fa dell’Abruzzo, come conferma anche il Giro d’Italia, un territorio in grado di offrire scenari naturali di primo livello abbinati a una organizzazione adeguata alle competizioni. Un mix che consente di lanciare un segnale preciso: lo sport abruzzese è più vivo che mai e si appresta a vivere una nuova rinascita».