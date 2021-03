Giovedì Marsilio incontra il Ministro Carfagna per la Zes

Sulmona, 3 marzo- “Giovedì mattina incontrerò la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che ringrazio per aver subito accolto la mia richiesta.Porterò sul tavolo della Ministra alcuni temi che ritengo di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’Abruzzo. Tra i principali, le chiederò di onorare e rispettare gli impegni assunti dal suo predecessore Provenzano al momento di stipulare l’Accordo sulla Riprogrammazione dei Fondi per gestire la crisi economica generata dal Covid, a cominciare dal rifinanziamento degli interventi del Masterplan utilizzati per coprire l’emergenza; di rifinanziare e potenziare il Contratto Istituzionale di Sviluppo dell’Alto Sangro, estendendolo a tutta la Regione; di nominare immediatamente il Commissario della ZES, figura attesa da mesi e richiesta a gran voce da tutto il sistema produttivo.A proposito della ZES, voglio ricordare che – purtroppo – fui buon profeta quando criticai la scelta del Ministro Provenzano di togliere ai Presidenti delle Autorità Portuali la guida del Comitato di Indirizzo per affidarla a un Commissario di Governo. Commissario che il Governo si è riservato di scegliere senza nessuna interlocuzione con i territori. Avevo detto che questa scelta avrebbe sicuramente provocato ritardi e lungaggini. Ritardi e lungaggini che non hanno niente di ‘burocratico’ ma sono solo il frutto malato di una scelta ‘politica’ sbagliata. Come i fatti hanno ampiamente dimostrato, quando il Ministro si è trovato a dover nominare una mezza dozzina di Commissari è iniziata la trattativa tra i partiti e le rispettive correnti, trattativa che si è incrociata con gli infiniti tavoli aperti a tutti i livelli: i Commissari delle opere pubbliche da sbloccare, le nomine negli enti e nelle aziende di Stato… fino alla crisi di Governo che ha congelato tutto. Se Provenzano mi avesse ascoltato (e non ero da solo: tutti i Presidenti di Regione, anche quelli del suo partito, condivisero la mia contrarietà alla riforma), oggi la ZES avrebbe già una guida a dargli impulso e sostanza, perché la legge istitutiva delle ZES individuava questa figura automaticamente nel Presidente dell’Adsp. Niente trattative, niente manuali Cencelli da rispettare.