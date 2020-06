Giovanni Giolitti lo Statista d’Italia

Sulmona, 11 giugno – Argomentare di Giovanni Giolitti significa parlare di un’era di grandi riforme e di progresso italiano che, ancora oggi, è oggetto di analisi, confronti, dibattiti, conferenze da parte degli storici e degli uomini di cultura. L’età Giolittiana sarà definita il periodo storico d’inizio novecento dal 1901 al 1914, epoca storica considerata fra le più felici e progressiste della storia d’Italia. Giovanni Giolitti è considerato la massima espressione, il principale statista dell’Unità d’Italia, il quale sarà artefice di riforme epocali. Nasce a Mondovì il 27 ottobre 1842 da Giovenale, cancelliere del tribunale di Mondovì, e da Enrichetta Plochiù (1808-1867), appartenente a una famiglia benestante di origine francese Si diploma al magistero della città di Torino all’età di quindici anni, a diciannove è già laureato in giurisprudenza; all’età di quarant’anni è eletto deputato. Nel 1889 è Ministro del Tesoro e sarà cinque volte presidente del Consiglio, capo dell’Esecutivo, nel periodo storico compreso fra il 1892 ed il 1921. Sarà il promotore ed il fautore di encomiabili riforme in tutti i settori; per quanto concerne, il suffragio universale in Italia, la prima legge entra in vigore grazie a Giovanni Giolitti la quale estende il diritto di voto alle perone di sesso maschile; la legge 30 giugno 1912 numero 665 e 666, pubblicata nella G. U. n159/ 1912, è destinata a cambiare la storia elettorale in Italia a conferire una realtà di progresso, di democrazia partecipativa, della società civile italiana. Viene approvata nel corso del quarto Governo Giolitti e sostituisce la legge elettorale del 1882. La legge del giugno 1912 procederà ad estendere il diritto di voto a tutti i cittadini che avessero compiuto il trentesimo anno di età; la legge inoltre dispone che gli uomini con meno di trent’anni, ma con più di ventuno, possono votare se in possesso di un reddito di 19,80 lire o, in alternativa, avere la licenza elementare, oppure qualora abbiano prestato il servizio militare. Con l’entrata in vigore della legge 30 giugno 1912 il corpo elettorale avrà un passo in avanti considerevole, transitando dal sette per cento al ventitre per cento della popolazione. Questa legge rappresenta per l’epoca storica nella quale è approvata un’estensione sociale dello stato liberale di encomiabile valore storico. Fra le imprese realizzate da Giovanni Giolitti ricordiamo anche quella della Libia, l’annessione di Rodi, del Dodecaneso. Giovanni Giolitti nel 1921 presiede il suo quinto, ultimo Esecutivo, insediatosi l’anno prima, con l’Italia la quale al termine della prima guerra mondiale versa in condizioni difficili con la disoccupazione, le tensioni sociali le quali, in tutta la nazione, sono oggetto di scontri e forti contrapposizioni.

Con il fascismo alle porte Giovanni Giolitti confida che tal fenomeno politico sociale si sarebbe disautorato da solo, ma le cose non andranno in tal modo. Vota a favore del primo Governo Mussolini nel 1922; in tal momento tale esecutivo è ancora nei binari della legalità dello Statuto Albertino. Il primo governo Mussolini avrà una notevole fiducia di votazione alla Camera con la presenza di soli 40 deputati fascisti su un totale di 535. Negli anni successivi l’Italia sprofonderà in continui disordini e lacerazioni, con scontri anche nelle piazze e nelle strade del paese. Il fascismo prende la pericolosa strada della dittatura e la situazione si fa sempre più seria. Si giunge alle elezioni dell’aprile 1924 caratterizzate dalla violenza, l’intimidazione, la brutalità, con vere e proprie aggressioni ai candidati alle elezioni. Enrico Gonzales avvocato è candidato alle elezioni dell’aprile del 1924; il 27 gennaio 1924, nel corso della campagna elettorale, viene bastonato da alcuni squadristi e viene ricoverato in ospedale; egli sarà eletto alle elezioni del sei aprile 1924 nelle liste del Partito Socialista Unitario. Sarà colui che compirà il triste, agghiacciante riconoscimento del cadavere di Giacomo Matteotti. Alle urne nell’aprile del 1924 si recano 7.614.451 elettori degli 11.993.452 aventi diritto al voto. Il listone ottiene 4.305.936 ed altri 345.552 voti saranno elargiti alle liste bis presentate dai fascisti. Giovanni Giolitti in questo clima di pericolo, violenza, terrore, sgomento, è in prima linea nella trincea della Camera in un’atmosfera di inaudita tensione e paura. Egli è uno dei pochi ad avere il coraggio in aula di contestare e contrastare Benito Mussolini, ed è stato uno dei pochi Statisti italiani ad esser pronto a formare un nuovo Governo escludendo i fascisti. In aula difende la libertà di stampa ed avrà il coraggio di tentare, con ogni mezzo a sua disposizione, di impedire la delega al Gran Consiglio del Fascismo per la formazione della Camera dei Deputati. Giovanni Giolitti in tale fase storica italiana è consapevole dei rischi cui va incontro, ma ha l’ardimento di tentare con ogni mezzo di scongiurare che l’Italia scivoli verso una dittatura fascista, come poi in futuro avverrà. Criticherà l’Aventino asserendo che le battaglie vanno compiute alla Camera, in Parlamento, con ogni mezzo a disposizione. Assiste al rapimento e all’uccisione di Giacomo Matteotti avvenuta nell’estate del 1924 a Roma; il segretario del Partito Socialista Unitario viene rapito a Roma il dieci giugno da Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, cinque scherani agli ordini di Benito Mussolini; il cadavere di Giacomo Matteotti viene rinvenuto il sedici agosto nel bosco della Quartarella nei pressi del cimitero del Verano. Con la soppressione della liberà di stampa e la formazione della polizia politica denominata CEKA, in seguito chiamata OVRA, Benito Mussolini di fatto perfeziona il colpo di stato in Italia. Giovanni Giolitti benché anziano comprende che il fascismo non si sarebbe più fermato ed assiste al tramonto, alla fine dell’Italia liberale, che in quegli anni lo ha visto essere protagonista con i suoi Governi, la sua Politica, le sue Riforme. Comprende che il fascismo sarà dittatura che soffocherà ogni libertà e democrazia, travolgendo lo Statuto Albertino, il quale contempla le libertà fondamentali per il popolo italiano. Giovanni Giolitti muore martedì 17 luglio 1928 a Cavour all’1:35 di notte; è sepolto nel cimitero civico di Cavour.

Andrea Pantaleo