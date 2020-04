Giovani e Università ai tempi del Coronavirus

Sulmona, 29 aprile- Il mondo, da qualche mese, combatte contro un nemico invisibile, un virus che non conosce distinzioni sociali o anagrafiche. L’impercettibilità del male porta l’uomo ad avanzare a tentoni, facendosi spazio nel buio delle conseguenze inevitabili della pandemia.



L’intera popolazione ne risente in maniera pressocché drammatica: la società ha dovuto dire addio a coloro senza i quali le pagine della nostra storia non sarebbero mai state scritte: i nostri anziani; si è stati costretti a rinunciare all’affetto dei propri cari al fine di proteggerli e spesso questa lontananza si è trasformata in un commiato definitivo. Questa battaglia ha tolto enormi ricchezze al nostro Paese, ha minato gli equilibri familiari e la semplice routine quotidiana, che, a pensarci oggi, il suo ritorno sembra rivelarsi uno dei desideri più anelati.

A subirne i danni è soprattutto la già fragile economia. La chiusura di attività commerciali di molti settori ha leso fortemente sui dati finanziari facendo scendere vertiginosamente la curva del fatturato. Sono oltre 10.000 le imprese artigiane a rischio chiusura in Abruzzo, di cui circa 4.500 nel settore turistico.

Il Presidente della Regione Abruzzo sollecita l’urgenza a ripartire, osservando i protocolli di sanità, per evitare che il PIL della regione registri una perdita dal 8 al 12%. Sul sito della Regione Abruzzo sono stati pubblicati format rivolti ai titolari delle attività economiche locali con lo scopo di evidenziare le criticità del momento e attuare un piano risolutivo e conforme alle norme di contenimento del contagio e di distanza sociale.

Per quanto riguarda le scuole e le Università, gli studenti vengono traslati in una dimensione semi conosciuta, quella tecnologica, che ora cadenza la giornata tipo formata da lezioni, esami, compiti in classe, interrogazioni e lauree online.

Molti studenti, infatti, hanno sostenuto la discussione di laurea sulle piattaforme di Rete causando disagi a livello pratico ed emotivo. A far sentire la propria voce sono propri gli studenti fuori sede che, nelle ultime settimane hanno richiesto agevolazioni sul contratto di locazione e revisioni su deroghe riguardo il conseguimento dei requisiti di merito necessari al conseguimento delle borse di studio.

A tal proposito, l’UDU di Teramo rivendica lo stato di diritto allo studio, in special modo durante l’emergenza sanitaria Covid-19, lanciando sui social l’hashtag #nonmelopossopermettere e chiede alla Regione Abruzzo intervento immediato riguardo il taglio dei fondi stanziati per le risorse di tutte le Università abruzzesi.

Chiara Del Signore

( Foto 1 da askanews.it)