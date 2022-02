Giovani che onorano il Centro Abruzzo

Sulmona,7 febbraio– L’ingegnere Francesco Di Felice, originario di Vittorito, è stato ammesso a frequentare il Dottorato di Ricerca in Emerging Digital Technologies presso la prestigiosissima Scuola Superiore Universitaria di Pisa Sant’Anna. Dopo aver conseguito nel marzo 2021, con il massimo dei voti , la laurea magistrale in Ingegneria Automatica, presso l’Università degli Studi dell’Aquila(discutendo una tesi riguardante metodi di Intelligenza Artificiale per il controllo insulinico in pazienti affetti da Diabete Mellito) ha sostenuto una prova selettiva che lo ha condotto ad essere ammesso a questo importantissimo dottorato.Durante il percorso di Dottorato si occuperà dell’integrazione di Robotica Collaborativa e Intelligenza Artificiale, studiando i più recenti trend di ricerca nel Deep Learning e sviluppando metodi basati su reti neurali che possano migliorare l’interfacciamento tra operatore e robot in ambito industriale, nell’ambito della cosiddetta Industria 4.0, un tema che negli ultimi anni coinvolge sempre più aziende in Italia. La robotica collaborativa rappresenta un importante strumento tecnolgico nelle aziende: un’interazione adeguata tra robot e personale rappresenta la chiave di volta per la condivisione dello spazio di lavoro.In questo ambito l’ Intelligenza Artificiale gioca un ruolo chiave consentendo di fatto lo sviluppo di sistemi che utilizzano i dati come proprio motore propulsivo e generano conoscenza utile per migliorare il sistema produttivo, mantenendo così le industrie italiane al passo con gli standard internazionali. All’ing.Di Felice gli auguri della nostra redazione per sempre nuovi successi e soddisfazioni