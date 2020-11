Giostra: rinnovato il direttivo del Borgo Santa Maria della Tomba

Sulmona, 2 novembre- Ieri primo novembre, presso i locali della sede sociale sita in C.so Ovidio 96, si sono tenute le elezioni del direttivo dell’Associazione Culturale Borgo Santa Maria della Tomba del triennio 2020/2023.Elezioni fatte nel rispetto delle regole socio/sanitarie che il momento ci impone, e gli stessi soci hanno avuto un comportamento totalmente responsabile.

Le urne hanno riconfermato Capitano, per il secondo mandato consecutivo, Angelo La Civita; Vice Capitani Federica Del Signore (al suo terzo mandato) e Martina Marinucci (al suo secondo mandato)

Consiglieri: Roberta Croce, Gilda Di Sante, Demetrio De Giorgi, Alessandro Mantolini e Antonio Russo (tutti al loro primo mandato.)Cosa molto positiva e confortante è sta la partecipazione al voto da parte dei soci che , in questo periodo storico,hanno voluto in massa dare il loro contributo in maniera responsabile ,all’Associazione dimostrando grande senso di attaccamento e serietà.

Alla fine dello scrutinio un commento del Capitano Angelo La Civita che si è dimostrato contento e orgoglioso del risultato “Sono fortemente soddisfatto in primis della grande partecipazione e poi della grande fiducia che i soci hanno voluto dimostrarmi di nuovo. Il mio primo pensiero è ringraziare il direttivo uscente per il lavoro straordinario fatto e di conseguenza fare gli auguri a tutti i nuovi eletti. Viviamo come tutti un periodo delicato e difficile ma l’entusiasmo di gestire uno dei Borghi più prestigiosi della città , per storia, cultura e tradizione, non deve mai scemare per essere poi preparati; appena questa pandemia ci darà la possibilità di tornare alla normalità, di vivere la vita associativa in modo fattivo come la nostra storia ci insegna.Ho avuto l’onore di essere fino a oggi in direttivo da 20 anni e la possibilità adesso di lavorare con due socie esperte e con i nuovi eletti che sono figure già radicate nella nostra Associazione essendoci nate e cresciute. Ringrazio in fine tutto il direttivo dell’Associazione Giostra e tutti i Capitani dei Borghi e Sestieri”. Ai neo eletti componenti i nuovo direttivo dell’Associazione vanno gli auguri dell’intero

Tutto il Borgo fa gli auguri al nuovo direttivo di un proficuo lavoro.