Giostra: è rientrata da Zante la delegazione di Anversa

Anversa degli Abruzzi, 20 giugno– E’ rientrata in Italia, insieme ai componenti della Giostra Cavalleresca di Sulmona, la delegazione di Anversa degli Abruzzi che ha presenziato alla XIV edizione della Giostra di Zante. I venti partecipanti, guidati dal delegato municipale Mario Giannantonio, hanno vissuto giornate molto intense ed emozionanti, nel quadro del ricco programma di eventi organizzato dagli amici dell’isola ionia.Durante la grande parata di domenica nel centro di Zakynthos, tra i vessilli e gli stendardi delle Associazioni greche, della Giostra di Sulmona e della Repubblica di San Marino, ha sfilato anche il Gonfalone di Anversa. Oltre i momenti ufficiali ed incontri istituzionali, vi sono state piacevoli escursioni sulle bellissime coste, gite in barca tra le acque trasparenti, visite culturali e feste popolari. E per rispondere alla calorosa accoglienza da parte degli amici greci, il gruppo italiano ha organizzato un apprezzatissimo omaggio musicale, cantando nella loro lingua alcune strofe di “Fiume amaro”, la struggente canzone di Iva Zanicchi degli anno ’70 composta da Mikis Theodorakis. Ancora una esperienza significativa per il Comune di Anversa e per l’Associazione Parchi Letterari Italiani che stanno curando l’istituzione a Zante del Parco dedicato a Dionisios Sòlomos e Ugo Foscolo.(h.9,00)