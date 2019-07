Giostra Cavalleresca: tutto è pronto per le sfide in Piazza Maggiore

Sulmona, 25 luglio– Tutto è pronto in Piazza Maggiore per le attesissime sfide della venticinquesima edizione della giostra Cavalleresca di Sulmona, la quale avrà luogo in città sabato ventisette e domenica ventotto luglio. Ricordiamo che il tre e quattro agosto Piazza Maggiore sarà protagonista anche della diciannovesima edizione giostra cavalleresca d’Europa e della tredicesima edizione dei borghi più belli d’Italia. Piazza Garibaldi, un tempo per l’appunto Piazza Maggiore, è affascinante tutto l’anno ma in questi giorni, con il campo di gara e le tribune, assume un fascino particolare, legato alle secolari sfide avutesi nel corso della storia in città.

Un tempo, nella giostra antica, il torneo equestre era ad appannaggio del solo ceto nobiliare, mentre nella giostra dell’era moderna sono protagonisti i capitani del popolo e tutta la società civile sulmonese. Attesissimo come sempre il corteo storico il quale partirà come sempre dal piazzale della cattedrale di San Panfilo per percorrere corso Ovidio, le strade principali del centro storico cittadino, ed in seguito fare il suo ingresso in piazza. La giostra cavalleresca di Sulmona, in un quarto di secolo, di primati ne ha conseguiti molti, realizzando anche fondamentali relazione e rapporti con nazioni appartenenti non soltanto al continente d’Europa. Venerdì ventotto luglio a partire dalle ore diciotto in piazza Maggiore avranno luogo le prove ufficiali dei cavalieri della giostra. La gara del torneo equestre è particolarmente impegnativa: richiede destrezza, freddezza, esperienza, allenamento continuo. I cavalli gareggiano percorrendo un ovale completo e quindi un otto, in circa 30 secondi, durante il quale devono infilare gli anelli sistemati sui mantenitori, i quali ricordano la giostra antica che incontrano sul loro percorso completo. Il punteggio di ogni singola sfida viene determinato dal numero di “botte” agli anelli (massimo 3 per ogni cavaliere); in caso di parità si tiene conto del valore dei singoli anelli, di diverso diametro (quello da 10 cm di diametro vale 1 punto, da 8 cm 2 punti e da 6 cm 3 punti). In caso di ulteriore parità si tiene conto del tempo impiegato.

Il campo di gara è realizzato con terra la quale deve essere sistemata e drenata al fine di garantire la sicurezza per i cavalieri che dovranno affrontarsi nelle sfide. Ricordiamo ancora una volta i borghi ed i sestieri protagonisti nella giostra moderna: sestiere di porta manaresca (avente il motto primus inter pares), sestiere di porta japasseri (con il motto per aspera ad astra), sestiere di porta fili amabili (con il motto semper amabilis), sestiere di porta bonomini (con il motto fato et facto), il borgo di santa Maria della tomba (avente il motto assunta est Maria), il borgo di san Panfilo (con il motto salus mea Pamphilus est), il borgo pacentrano (con il motto unguibus et dentibus). In bocca al lupo erga omnes, vinca il migliore.

Andrea Pantaleo