Giostra Cavalleresca: il 16 gennaio il Sestriere Porta Filiamabili al voto per rinnovo organi Associazione

Sulmona, 30 dicembre Domenica 16 gennaio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del “Sestriere di Porta Filiamabili -APS”. Le operazioni di voto, come fa sapere in una nota l’Associazione, si svolgeranno dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00- presso i locali dell’Ass.ne Giostra Cavalleresca, in via Arabona n. 8, i Soci di Filiamabili, che avranno in tale data almeno 14 anni, voteranno per il rinnovo: del Capitano,-degli altri componenti (dodici) del PICCOLO Consiglio/Organo di Amministrazione (questo successivamente procederà ad assegnare fra i suoi componenti le cariche di Vice-Capitano, Segretario, Tesoriere e Consigliere);- del Collegio dei Probiviri (3 componenti).La votazione avverrà a scrutinio segreto e nel rispetto delle norme di prevenzione delle malattie infettive.

Sarà consentito al socio di votare on-line, previa richiesta alla Commissione elettorale entro il giorno antecedente, solo se non è in grado di recarsi al seggio per dimostrati motivi sanitari o perché è domiciliato fuori comune per lavoro o studio o viaggio. Parimenti sarà agevolata la votazione del socio che recatosi a votare ha difficoltà fisica ad esprimere le proprie preferenze. Non sono ammesse votazioni su delega. L’elenco dei candidati ai vari organi verrà affisso nella sede del seggio e due giorni prima nella bacheca del Sestiere in Largo Mazara oltre ad essere pubblicato sul sito www.filiamabili.com e sul Gruppo WhatsApp FILI o sulla pagina Facebook di Filiamabili.