Giostra Cavalleresca: gli abiti, i cimeli

Sulmona, 19 luglio– Le manifestazioni storiche della giostra cavalleresca di Sulmona constano di un mosaico di realtà e di bellezze artistiche. Il corteo storico della giostra è annoverato fra i migliori d’Italia sia per la qualità e compostezza dello schieramento, sia per gli abiti storici, realizzati con stoffe pregevoli. Siamo andati all’interno di una delle contrade che prendono parte alla giostra dell’era moderna, il sestiere di Porta Bonomini, la cui sede è in via Ercole Ciofano, nel palazzo della nobile famiglia Tabassi, considerata una delle dimore fra le più belle della città. Abbiamo potuto ammirare più da vicino alcuni costumi d’epoca, oltre a cimeli fra i quali elmi, spade, scudi, ed altro ancora.

Ringraziamo a pari merito il capitano del sestiere Angelo Pallozzi, il vice capitano Daniele Mancinelli, il tesoriere Rita Marinucci, la sarta della contrada Stefania Bonitatibus, tutto il popolo e gli appartenenti alla contrada i quali, come sempre, sono disponibilissimi ad ogni richiesta. In tutte le contrade della giostra i lavori di preparazione proseguono senza sosta: ogni minino dettaglio del corteo deve essere allestito con la massima cura ed attenzione, al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione. Sulmona, in questi giorni, vive un’atmosfera ancor più suggestiva.

La campana del campanile del palazzo della santissima annunziata darà il segnale d’inizio della manifestazione, delle sfide a singolar tenzone nel campo di piazza Maggiore. I colori della contrada sono il rosso, l’oro, il verde. Il suo territorio all’interno del centro storico cittadino comprende le seguenti strade: Corso Ovidio (da piazzale Carlo Tresca a piazza 20 Settembre), piazza Salvatore Tommasi, via S. Cosimo, via Mario Trozzi, costa di porta Molina, circonvallazione Occidentale, via di porta Romana. Ha vinto il palio negli anni 2000 e 2010, oltre al palio della cordesca del 2016. Ogni borgo e sestiere vede essere protagonista indiscusso il suo popolo il quale con impegno, passione, dedizione, lavora senza sosta un anno intero, ma ne vale davvero la pena.

Andrea Pantaleo