Giostra Cavalleresca: cerimonia d’accoglienza delle delegazioni europee

Sulmona, 3 agosto– Cerimonia questa mattina a Sulmona, all’interno della sala consiliare di palazzo San Francesco, per accogliere le delegazioni europee che parteciperanno alla diciannovesima edizione della Giostra cavalleresca d’Europa, ed alla tredicesima edizione della giostra cavalleresca dei borghi più belli d’Italia.

Presente il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il consigliere comunale avente funzione di presidente del consiglio Fabio Ranalli, Domenico Taglieri presidente onorario della giostra cavalleresca, Maurizio Antonini commissario reggente della giostra. La cerimonia è stata presentata e condotta da Fiorenza Quadraro. Quest’anno le delegazioni presenti saranno Corfù e Zante per la Grecia, Olnano Serravalle per la Repubblica di San Marino, Pozeska per la Croazia, Burghausen per la Germania, Colchester Inghilterra, ed una rappresentanza di etnia indiana Mohawk giunta dal Canada. Presente inoltre il signor Aldo Di Cristofaro, nativo di Sulmona, da decenni residente in Canada, il quale ha consentito la presenza della rappresentanza indiana nella giostra cavalleresca di Sulmona del 2019.

Fabio Ranalli, nel suo intervento, ha sottolineato la diversità degli uomini così come natura prevede e dispone, ma ha aggiunto che l’unità degli uomini, dei popoli, delle nazioni, possono dar vita ad iniziative e relazioni d’importanza fondamentale per il progresso dell’intera società civile, della comunità mondiale. Il sindaco Annamaria Casini ha sottolineato che la giostra di Sulmona, non appartiene solamente alla città di Ovidio, ma all’intera comunità internazionale, con Sulmona la quale è il fondamentale nodo e pilastro delle relazioni fra i popoli, le nazioni. Il sindaco inoltre ha sottolineato che l’intero territorio della valle peligna vede la presenza di borghi incantevoli, alcuni di essi insiti nei borghi più belli d’Italia. Nel corso della cerimonia, non è mancata la tradizionale funzione dello scambio dei doni, quale forma di collaborazione, rispetto, relazione fra i popoli. È stato presentato inoltre il palio della giostra cavalleresca d’Europa che, come tradizione vuole e prevede, viene realizzato dalla città che ha vinto l’edizione dell’anno precedente. Quest’anno il palio è stato realizzato da Zante.

Molta l’emozione in aula consiliare ed in città per l’appuntamento con la giostra d’Europa e dei borghi più belli d’Italia, con il corteo che partirà alle ore venti muovendo da Piazza Carlo Tresca. Una nuova serata, un’ennesima notte della millenaria città di Sulmona, sarà caratterizzata dalle giostre equestri le quali, in passato, hanno collocato la città di Sulmona in un primato storico autorevole nel regno cui la città era insita.

Ricordiamo anche alcuni cittadini di Sulmona i quali con impegno, dedizione, passione per la storia e per la città di Sulmona, hanno consentito di far tornare in vita la giostra sulmonese dopo un sonno durato oltre tre secoli: Ezio Mattiocco, Gildo Di Marco, Fabio Maiorano che, con le loro ricerche e studi, hanno consentito alla giostra di tornare in vita. La Giostra di Sulmona è patrimonio dell’umanità: rappresenta la fondamentale coesione internazionale fra le nazioni ed i popoli.

Andrea Pantaleo