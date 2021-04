Giostra Cavalleresca allo Stadio? Aloisio(M5S), un’idea davvero bizzarra

Sulmona, 17 aprile-” Proporre di spostare lo svolgimento della Giostra cavalleresca da Piazza Garibaldi allo stadio comunale è come proporre di spostare lo svolgimento della Madonna che scappa in Piazza al serpentone di viale della metamorfosi, una cosa assurda e fuori luogo”.Lo sostiene Angelo Aloisio (M5S) a proposito delle polemiche che si sono aperte in città sulla ipotesi di questo progetto.

“L’ unicita della Giostra Cavalleresca di Sulmona- aggiunge Aloisio-e’ dovuta principalmente alla bellezza scenografica che solo la cornice naturale di Piazza Garibaldi sa offrire.Dislocare la Giostra Cavalleresca in una struttura periferica o nello stadio per un problema di costi ci sembra un’assurdita giustificata dai problemi di costi della manifestazione.Crediamo che i problemi di costi e del poco interesse degli sponsor sia il frutto di una cattiva gestione senza nessuna iniziativa volta a rinnovare l’eventoA breve presenteremo un nostro progetto di rilancio per la Giostra Cavalleresca, finalizzato a dare stabilita’ economica alla manifestazione ma senza rinchiuderla in uno stadio.Il modello di aggregazione sociale della Giostra e’ unico e va salvaguardato a qualsiasi costo, senza avanzare proposte assurde come quella di spostare la manifestazione in uno stadio

Sulmona 17/04/21

Angelo D’Aloisio