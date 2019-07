Giostra Cavalleresca 2019: tutto è pronto per il bando di sfida

Sulmona,4 luglio– Tutto è pronto per il bando di sfida dei capitani dei borghi e dei sestieri che quest’anno torna ad essere itinerante per le strade del centro storico cittadino, così come avveniva nella giostra antica e nelle prime edizioni della giostra cavalleresca dell’era moderna. Il bando di sfida torna alle origini. L’evento avverrà venerdì cinque luglio 2019 a partire dalle ore ventuno con partenza da piazza Carlo Tresca. L’itinerario del corteo di sfida sarà il seguente: palazzo Tabassi, rotonda di San Francesco, piazza Plebiscito, piazza Sant’Agata, largo Palizze, ex Mafalda, piazzale San Panfilo. Di contrada in contrada, i capitani dei borghi e dei sestieri, si sfideranno ancora una volta a singolar tenzone nel campo di piazza Garibaldi, un tempo piazza Maggiore. Il bando di sfida apre ufficialmente la sfida e gli eventi della giostra cavalleresca dopo la presentazione del palio della venticinquesima edizione, evento già avvenuto.

La giostra antica rinascimentale si teneva a Sulmona due volte l’anno: consisteva in ben tre assalti alla lancia nei confronti di una persona umana, definito mantenitore, da un cavaliere munito di lancia. Il punteggio delle botte era assegnato da un mastrogiurato il giudizio del quale era tassativamente insindacabile. Ricordiamo i borghi e sestieri che partecipano alla giostra cavalleresca dell’era moderna: sestiere di porta manaresca, sestiere di porta japasseri, sestiere di porta filiamabili, sestiere di porta bonomini, il borgo di santa Maria della tomba, il borgo di san Panfilo, il borgo pacentrano. Al calar delle tenebre, quando l’oscurità avvolge ogni terrena realtà, facendola diventare ancor più affascinante e misteriosa, il bando di sfida avrà inizio rinnovando una secolare tradizione equestre e cavalleresca della millenaria città di Sulmona.

Andrea Pantaleo