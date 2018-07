Giostra, Borgo Pacentrano in testa dopo prima giornata. Oggi gran finale

Avvio con brivido per la prima giornata di gare della XXIV Giostra Cavalleresca di Sulmona. Nella prima gara tra il sestiere di Porta Bonomini e il Borgo Pacentrano, nella curva dell’Acquedotto medievale, è caduto il cavaliere Diego Cipiccia, portacolori di Bonomini, senza però alcuna conseguenza, né per lui né per il cavallo.

Sulmona, 29 luglio Il Corteo Storico ha avuto inizio come di consueto con la partenza dei Borghi e Sestieri dalle rispettive sedi storiche, per poi confluire nel Piazzale della Cattedrale di San Panfilo, il Corteo è partito alla volta di Piazza Maggiore per la prima giornata di sfide accolto con grande entusiasmo considerando l’ottimo livello ormai raggiunto che ne fanno uno dei migliori d’Italia. Dame, Cavalieri, Armigeri, Gonfalonieri, Arcieri, Balestrieri, Capitani della Contrade, Maestri di Corteo, Suonatori di Chiarine e Tamburi, Sbandieratori, Falconieri, Gonfaloni delle insegne araldiche nobiliari, tutti a comporre l’affascinante quadro storico del Corteo. E’ stato aperto dai reparti a cavallo dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, dall’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona con i rappresentanti delle famiglie nobili della città, suonatori di chiarine e tamburi, dal gruppo Sbandieratori: In seguito sono sfilati tutti i Borghi e Sestieri per un pomeriggio che sa di secolare identità Sulmonese.

Presente anche la rappresentanza di Castel Vetrano, Città degli Aragona, incantevole paese secolare della Sicilia della provincia di Trapani, con i rappresentanti nei sontuosi abiti storici. Laloro presenza non può che far piacere ed è di eminente significato per quanto concerne i rapporti e le relazione che la Giostra Cavalleresca ha sia con l’Italia, sia con l’estero. Squilli di chiarine, rulli di tamburi dal ritmo marziale, esibizioni degli sbandieratori, figuranti del Corteo, per un momento di memoria millenaria Sulmonese illustre. Sulmona nel corso della storia ha vantato celebri uomini di pensiero, poeti, filosofi, giuristi, pro notari del Regno, nobili, onorati del popolo, città questa la quale ha avuto anche il Patriziato Civico ed una Zecca coniando moneta per oltre un secolo.

Nel corso della storia Sulmona festeggiava i fasti della Giostra due volte l’anno nel mese di marzo, ed in quello di agosto. Moltissimi sono stati i nobili giunti da ogni parte del Regno, cui la città di Sulmona era insita, con il sogno di vincere l’ambito e prestigioso torneo equestre. Fra due ali di folla assiepata in trepidante attesa del passaggio del Corteo molte sono state le emozioni, gli istanti, le riflessioni, gli scambi d’opinioni che, inevitabilmente, ogni persona presente compie. Oggi pomeriggio vi sarà la presenza di Valeria Marini la quale impersonerà la Regina Giovanna d’Aragona e, con il trascorrere delle ore, aumentano emozione ed attesa. Soffermandoci sulla storia di Giovanna d’Aragona va precisato ed asserito che ella sposa Ferdinando IV . L’insegna araldica di Giovanna d’Aragona è collocata nella chiesa di San Rocco un tempo San Sebastiano in quanto, Giovanna d’Aragona, dona tal edificio di culto alla città di Sulmona. Lo stemma di Ferdinando IV invece è collocato sulla fontana posta nel centro storico cittadino all’imbocco di Vico del Vecchio, nei pressi di Largo degli Orefici, quant’ultimo denominato in tal modo in quanto collocato nel secolare Sestiere di Porta Salvatoris, contrada più abbiente per quanto concerneva le tasse e redditi dichiarati, all’interno del quale vi era un ingente numero di orefici. Ferdinando IV come dono di nozze procede a donare le città di Sulmona ed Ortona tanto è vero che,

Giovanna d’Aragona, è stata la prima principessa della città di Sulmona oltre che di Sicilia. Ogni avvenimento legato alla rievocazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona è foriero d’emozioni e memorie suggestive. Sulmona, Patria dell’immortale Poeta Latino Publius Ovidius Naso, vanta una storia prestigiosa con particolare riferimento al periodo degli Svevi. La città avrà lo Stemma Civico per concessione Regia in data 2 settembre 1410 quando Sua Maestà Re Ladislao D’Angiò Durazzo concede lo stemma civico alla città di Sulmona. Il torneo equestre della Giostra antica prevedeva un vero e proprio scontro armato alla lizza, il quale consisteva in tre assalti alla lancia nei confronti di un bersaglio umano denominato mantenitore. Il giudizio era emesso da un Mastrogiurato il cui giudizio era insindacabile, punteggio che veniva stabilito in base alla parte del corpo che veniva colpita. La giostra moderna prevede la gara di due cavalieri che, con la lizza, devono centrare gli anelli aventi diametro diverso e quindi punteggio diverso. In caso di parità si tiene conto del valore dei singoli anelli, in caso di ulteriore parità si tiene conto del tempo impiegato. Oggi si avrà la prima classifica delle sfide, domani pomeriggio vi sarà la seconda giornata di sfide che decreteranno il Cavaliere e la Contrada vincitori della XXIV^ edizione della Giostra Cavalleresca dell’era moderna.

Andrea Pantaleo