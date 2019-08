Giostra 2019: un bilancio positivo

Sulmona, 6 agosto– Conferenza stampa questa mattina per presentare il bilancio di tutti gli eventi legati alle manifestazioni equestri avutesi in città nei giorni scorsi, i quali hanno fatto registrare un boom di turisti, ed un ottimo moltiplicatore di reddito per l’economia della città di Sulmona, del territorio. Presenti il presidente onorario della giostra cavalleresca Domenico Taglieri, il commissario reggente Maurizio Antonini

Per l’anno prossimo si è comunicata l’intenzione di allestire nuovi eventi al fine di migliorare sempre più le manifestazioni equestri sulmonesi. Il ritorno economico è stato notevole per tutte le attività quali alberghi, ristoranti, paninoteche, bar, gelaterie, negozi, segno che le manifestazioni storiche della città di Sulmona sono molto seguite dai turisti che come sempre giungono in città. Si è registrato il tutto esaurito negli alberghi e ristoranti della città e, per il futuro, l’intenzione è quella di operare sempre al meglio per continuare ad ottimizzare tutti gli appuntamenti delle manifestazioni storiche ovidiane. La XXV^ edizione della giostra è stato accolta con entusiasmo dalla società civile, non solo della città di Sulmona e del territorio peligno. Il costo della manifestazione quest’anno è stato di trecentomila euro, di cui solo sessantamila sono andati fuori per il costo dell’affitto delle tribune.

Si è notata nei giorni della giostra la chiusura di alcuni negozi in città: l’auspicio per il futuro è che possano restare aperti al fine di offrire al turista che giunge in città tutte le peculiarità encomiabili esistenti a Sulmona. Si sono notate file notevoli anche nel casello autostradale con i turisti che sono giunti sia nella città di Sulmona, sia in tutti i borghi del territorio peligno. La presenza di Simona Ventura, nei panni della Regina Giovanna D’Aragona, ha contribuito alle presenze in città. Il giudizio su Simona Ventura è stato validissimo. Per il futuro si ha anche l’intenzione di affiancare alla giostra una società di professionisti, al fine di migliorare e di dare il fondamentale apporto economico e culturale a tutti gli eventi storici cavallereschi. Anche i borghi ed i sestieri hanno registrato ottimi incassi; la giostra sulmonese è stata presente anche nelle principali testate televisive nazionali e giornalistiche quali la rai, rai news, il corriere della sera, repubblica, solo per citarne alcune, segno che la manifestazione di traguardi illustri e di fama ne ha conseguita molta. Il mese di dicembre, il periodo natalizio, saranno caratterizzati da altri appuntamenti legati al venticinquesimo anniversario della giostra, con la presenza di Simona Ventura la quale tornerà in città per continuare ad onorarci con la sua presenza. Simona Ventura si è detta onorata ed emozionata sia di impersonare la regina Giovanna D’Aragona, sia di essere ospite d’onore e d’eccezione in città. Ricordiamo inoltre che la giostra è stata anche ospite e presente in Vaticano suscitando anche in questa occasione plausi, ovazioni, emozioni.

Gli uomini passano la giostra e le idee restano: occorre lavorare sulle idee e sulla giostra al fine di conseguire traguardi sempre più autorevoli. Fra gli obiettivi futuri si è dato annuncio di inserire la giostra di Sulmona nella Perdonanza dell’Aquila e negli appuntamenti che avvengono nel territorio della marsica. Il dieci agosto avverrà a Celano una cena rinascimentale legata alla giostra cavalleresca di Sulmona. Per il futuro si ha intenzione di realizzare la diretta televisiva sulla rai, così come avviene per la Quintana di Ascoli e per il Palio di Siena. Per la giostra cavalleresca d’Europa si ha intenzione di modificare la gara, apportando qualche nuova realtà, al fine di renderla eterogenea rispetto alla gara della giostra cavalleresca di Sulmona. Per quanto concerne la giostra dei borghi più belli d’Italia, si ha intenzione di aumentare il numero dei paesi partecipanti, anche oltre i confini della regione Abruzzo. Non mancano le adesioni di altri territorio della città di Sulmona come i cappuccini e porta Napoli i quali hanno chiesto di aggregarsi alla giostra; in conclusione, in definitiva, il bilancio di questa venticinquesima edizione della giostra cavalleresca, con tutti i suoi eventi, è stato un vero e proprio trionfo. Il futuro si annuncia emozionante, di gran evoluzione positiva, con nuovi eventi e traguardi in programma da raggiungersi. (h. 15,00)

Andrea Pantaleo