Giostra 2019: il tradizionale appuntamento con la Panarda

Sulmona,3 agosto– La Panarda si conferma appuntamento di grande interesse, atteso tutto l’anno e vede sempre la partecipazione di molte persone. Non sono mancati al tradizionale banchetto turisti italiani e stranieri particolarmente coinvolti. Ieri sera ha avuto luogo la XVIII^ edizione della Panarda caratterizzata da numeri di giocolieri, menestrelli, mangiafuoco, artisti di strada, sbandieratori e suonatori di tamburi, danza rinascimentale, il tutto con la luce delle candele al fine di rievocare e ricreare, l’atmosfera d’un passato mai obliato, della millenaria città di Sulmona.

Non è mancata la musica jazz con il gruppo Andamorosa. Presenti il sindaco della città Annamaria Casini, il commissario reggente della giostra cavalleresca Maurizio Antonini, Francesco Di Filippo direttore del dipartimento turismo e cultura della regione Abruzzo. Il capitano della contrada del sestiere di porta manaresca è messer Filiberto Mercantini, il vice capitano è messer Mirko Pacella. Il popolo della contrada di Porta Manaresca lavora tutto l’anno per allestire ogni evento del sestiere in maniera encomiabile.

La serata è stata presentata e condotta da Fiorenza Quadraro . Ottimo come sempre il menù realizzato secondo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione, caratterizzato ventiquattro portate che sono state le seguenti:

pane nero, burrata fior d’Abruzzo e cipollata, fagottino di melanzane e ricotta, pallotte cace e ove con baccalà con crema di zucchine e menta, baccalà fritto e lenticchie di Santo Stefano, salame al Montepulciano d’Abruzzo , ventricina piccante Pingue, lonzino lardellato Pingue, bruschetta pane di solina con pomodoro pere d’Abruzzo e zolle d’aglio rosso di Sulmona, ricotta di pecora, caciocavallo di Scanno, pecorino del monte Genzana , caciotta stracchi, cazzarielli e fagioli con guanciale croccante, cannelloni all’Abruzzese, fettuccine rigate con bolognese di pecora e ricotta salata, polta pacentrana, fegatazzo, guancetta brasata al Montepulciano, crema di patate aglio rosso di Sulmona, semifreddo alla genzina, scarponi sulmonesi, fagottino ripieno confettura di mirtillo, biscotto al vino pecorino, cocomero e melone, aperttivo del sestiere con vini .

La Panarda è banchetto raffinato della vetusta tradizione gastronomica abruzzese il quale era allestito dalle famiglie nobili in occasioni speciali e particolari. La sua peculiarità consta nel servire una eterogenea varietà di portate, di pietanze che, in questa XVIII^ edizione, sono state ventiquattro. Largo Palizze ieri sera aveva un fascino particolare, per la presenza del banchetto della Panarda, un evento che coinvolge ed appassiona innumerevoli persone.(h.8,00)

Andrea Pantaleo