Giostra 2018, vince Porta Japasseri

Sulmona, 30 luglio- Il Sestiere di Porta Japasseri si aggiudica il Palio e la vittoria della XXIV^ edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, ottenendo e conquistando una vittoria limpida, magnifica, indimenticabile, ottenuta come si sol dire al cardiopalma. Il Cavaliere del Sestiere Luca Paterni, della scuderia Fra Porta di Narni, ha compiuto proprio oggi 19 anni ed ha festeggiato il suo Genetliaco in maniera straordinaria ed emozionante, portando a casa questa vittoria in carriera, la quale è coincisa con il compleanno. Scene di giubilo e cori da stadio hanno accompagnato i contrada ioli sino al rientro nella loro sede storica.

Bandiere al vento, canti e festeggiamenti, hanno accolto l’ingresso trionfale del Palio all’interno del territorio secolare del Sestiere. Alcuni occhi erano velati dalle lacrime per una vittoria attesa 16 anni, dopo i due pali conquistati rispettivamente nel 1998 e nel 2002. Sedici anni di attesa, trepidazione, emozione, impegno costante e passione sia per il Sestiere, sia per l’intera Giostra Cavalleresca di Sulmona. Vincere un Palio di questo torneo equestre è chiaramente, inconfutabilmente prestigio illustre, e genera emozioni, gioie indimenticabili. Si è festeggiato sino a notte fonda facendo come si è soliti asserire le ore piccole: si è ballato, cantato, festeggiato per una vittoria entusiasmante. A gioire sono stati tutti: tutti indistintamente sono stati coinvolti in un’esplosione di orgoglio e gioia di appartenenza alla contrada, alle radici secolari delle rispettive famiglie, che vivono all’interno del territorio secolare del Sestiere. Il motto della contrada è il seguente: “ Per Aspera ad Astra” sino alle Stelle superando le difficoltà, motto che significa impegno, dedizione, voglia di affrontare le difficoltà per raggiungere traguardi ambiti e prestigiosi. Il Sestiere di Porta Japasseri porta a casa questo ennesimo trionfo per la gioia di tutti i contrada ioli, grandi e piccoli, unendo intere generazioni, famiglie, passioni, dedizioni, emozioni ed altro ancora. Anche a nome del Direttore, e della Redazione del giornale, porgiamo le nostre più sentite congratulazioni ed auguri al Sestiere di Porta Japasseri, ed al Suo Popolo, per questo ennesimo trionfo e successo ottenuto. Auguri e buon lavoro.

Andrea Pantaleo

E poi l’altra Giostra con Valeria

Sulmona, 30 luglio– Giornata dalle mille emozioni e straordinaria è stata quella vissuta oggi pomeriggio nella città di Sulmona, con la seconda giornata della XXIV^ edizione della Giostra Cavalleresca dell’era moderna, la quale ha visto impersonare la Regina Giovanna d’Aragona l’affascinante Valeria Marini. Questo è stato uno spaccato che ha reso di straordinaria importanza questa edizione ( anche se tra polemiche,gaffe e un po’ di confusione)

Pubblico delle grandi occasioni assiepato dinnanzi il Palazzo della Santissima Annunziata e sulla scalinata sin dalle prime ore del pomeriggio in trepidante attesa. Il Corteo Storico, partendo dal Piazzale di San Panfilo, con i Borghi e Sestieri con i figuranti nei sontuosi abiti storici, ha visto il tripudio della folla assiepata nei due lati della strada. Valeria Marini ha preso parte al corteo con eminente regalità: portamento elegantissimo, affascinante, raffinata, ha impersonato la Regina Giovanna d’Aragona in maniera encomiabile. I gioielli che Valeria Marini ha indossato sono stati realizzati dalla secolare oreficeria Di Rienzo di Scanno. Molte le presenze in città per questa rievocazione storica illustre e prestigiosa, innumerevoli i dibattiti, i confronti, su tal manifestazione Sulmonese elegante e raffinata. Il Corteo Storico come sempre affascina, appassiona, coinvolge tutti ad ogni età.

Ogni minimo particolare è curato con la massima attenzione ed esperienza in quanto nulla è lasciato al caso. Ogni realtà di questa manifestazione costituisce un prezioso mosaico di identità storico – secolare di questa eminente città che è Sulmona, con la Sua storia celebre. Ribadiamo ancora che il Corteo Storico è annoverato fra i migliori d’Italia; di primati autorevoli la Giostra Sulmonese ne ha conseguiti molti raggiungendo traguardi prestigiosi anche oltre i confini nazionali. Anche oggi pomeriggio era presente la rappresentanza di Castel Vetrano, magnifico paese della Sicilia della provincia di Trapani, con i rappresentanti nei magnifici abiti storici. Giornata all’insegna della cultura, della storia, della coesione sociale quella di oggi; la prossima settimana sabato 4 agosto vi sarà la Giostra Cavalleresca d’Europa la quale si svolgerà in notturno per altra celebre notte Sulmonese che, sin da ora, si annuncia entusiasmante. L’emozione oggi pomeriggio era visibile negli occhi e nel volti di molte persone: molti i sulmonesi che sono ritornati da ogni località d’Italia e del Mondo, per non perdere l’appuntamento con la storia della loro amata città, alla quale sono sempre stati legati, non avendo mai reciso le origini e le preziose radici. Una delle peculiarità di questa Giostra è che si svolge all’interno del centro storico cittadino realtà che, molte Giostre dell’era moderna, non possiedono.

La Giostra Cavalleresca di Sulmona ha accomunato non soltanto la Società Civile della città, ma ha realizzato e tessuto importantissime relazioni con altre nazioni, con altri Popoli, stabilendo relazioni internazionali di fondamentale importanza e significato. La Giostra Cavalleresca di Sulmona è realtà cosmopolita mondiale di gran fascino e prestigio la quale colloca, la città Ovidiana, nel fondamentale mondo dei rapporti e relazioni internazionali. Dal 1995 anno della Sua prima edizione di traguardi importanti, prestigiosi, la manifestazione ne ha raggiunti molti. Il risultato di tutto questo è stato sempre l’impegno, la passione, la voglia di proseguire questa affascinante, emozionante, straordinaria avventura che è la Giostra, non indietreggiando mai un sol istante, proseguendo un itinerario fondamentale per la città di Sulmona e la Sua illustre Società Civile. Personalmente ogni volta che vedo il Corteo Storico provo sempre nuove emozioni, perché la Giostra Cavalleresca è foriera sempre di nuove emozioni, di nuovi istanti straordinari, i quali collegano il presente al passato di tale torneo equestre e della Sua millenaria città. Siamo tutti fieri ed orgogliosi d’essere cittadini Sulmonesi con le nostre millenarie tradizioni, usi, costumi, con l’ospitalità forte e gentile tipica della generosa gente d’Abruzzo. la giostra è tripudio, ovazioni,ricordi, emozioni, tradizioni;la nostra splendida civiltà,inconfondibile identità. Viva Sulmona, Viva la Giostra Cavalleresca.

(A.P.)