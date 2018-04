Giostra 2018: sabato la festa dei fuochi

Sulmona,5 aprile– Con la Festa dei Fuochi parte ufficialmente la nuova stagione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, che si avvia alla 24^ edizione. Una manifestazione che quest’anno si annuncia piena di novità, a partire da sabato prossimo 7 aprile, con i Fuochi per questa edizione abbinati al raduno delle Ferrari che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica. Un accoppiamento, tra il rosso del fuoco e il rosso delle auto più desiderate dagli appassionati dei motori, che fa già registrare il pienone in tutti gli alberghi di Sulmona e del circondario. Le auto del “cavallino rampante” saranno in piazza Garibaldi alle 16.30 di sabato prossimo. Così tutti potranno ammirare le “rosse”. Subito dopo inizieranno i giochi popolani, come tiro alla fune, salto alla corda, corsa con i sacchi che vedranno protagonisti i giovani di Borghi e Sestieri. Conclusa la prima parte delle gare, che proseguiranno domenica, Borghi e Sestieri apriranno gli stand gastronomici.

Ogni Borgo e Sestiere proporrà un piatto tipico dell’Abruzzo interno. Non mancheranno arrosticini, porchetta, salsicce e dolci tipici per soddisfare tutti i palati, compresi quelli meno esigenti. Menù in piena armonia con la più genuina tradizione contadina abruzzese. Domenica 8 aprile si torna di nuovo in piazza. In mattinata ogni Borgo e Sestiere preparerà il proprio falò da accendere in serata. Sette pire saranno allestite al centro della piazza. Il Popolo dei Borghi e Sestieri si adopererà per allestire fuochi con tecniche particolari facendo in modo che il falò possa durare il più a lungo possibile. Intorno a questi fuochi viene ad animarsi tutta la festa. Intanto nel pomeriggio i giochi popolani riprenderanno alle 17.30, culminando con la Corsa degli Asini a capezza, in programma alle 19.30. Appena conclusa l’originale competizione si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della Corsa e dei giochi popolani. Alle 20 finalmente l’accensione dei fuochi, accompagnata dall’apertura degli stand gastronomici. Uno spettacolo suggestivo che illuminerà piazza Garibaldi e i monumenti intorno, rendendo tutto ancor più affascinante. Finale a tutta musica con il dj Vittorio Capaldi.

"Con la festa dei fuochi si apre ufficialmente la nuova stagione delle Giostre di piazza Maggiore – sottolinea Maurizio Antonini, presidente dell'associazione Giostra – ci avviamo a tagliare un ambito traguardo che è quello dei venticinque anni che celebreremo l'anno prossimo, un traguardo eccezionale che sarà possibile tagliare grazie al prezioso lavoro dei volontari di Borghi e Sestieri e di tutto il popolo della Giostra. Grazie al loro sforzo e alla loro abnegazione ogni anno riusciamo ad organizzare un evento tanto importante per la città e per l'intero Abruzzo".