Giornate FAI all’aperto

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 In Abruzzo sarà possibile visitare 16 beni in 6 borghi

Sulmona, 25 giugno- Parchi e giardini storici monumentali, riserve naturali, orti botanici, boschi, foreste, campagne, alberi millenari e piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano, giardini pubblici da riscoprire e giardini privati segreti che si svelano al pubblico: sono solo alcuni dei luoghi che si potranno visitare nella speciale edizione delle Giornate FAI che quest’anno assumono l’inedita veste “all’aperto”.

Si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 e si potranno visitare in Abruzzo 16 luoghi esclusivamente su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza grazie sopratutto all’infaticabile spinta organizzativa dei volontari delle delegazioni e dei Gruppi FAI sparsi in tutta la regione.Un’iniziativa organizzata, come sostiene Andrea Carandini, Presidente del FAI – “per risvegliare la curiosità e l’intelligenza dinanzi a ciò che ci circonda, e per interrogarci – come scrive anche Goethe – su ciò che abitualmente vediamo ma non conosciamo se non in superficie”. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, deve creare un ponte tra il guardare e il conoscere in modo da rendere il cittadino più colto e civile per questo tutti i Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, per l’occasione hanno declinato le loro aperture su proposte “all’aperto” mostrando il proprio patrimonio botanico.

La nuova edizione delle Giornate FAI ha un significato emblematico: il momento storico che stiamo vivendo ha imposto a tutta la collettività di riorganizzarsi e reinventarsi, e il FAI vuole offrire al pubblico una ricca e intensa esperienza di visita, sempre nel rispetto della massima sicurezza, cogliendo l’occasione di mettere al centro della proposta il patrimonio naturale “verde” all’aperto del nostro Paese. In modo da riavvicinare gli italiani alla natura, al paesaggio, all’ambiente per riscoprire e coltivare la “cultura della natura” e per favorire la conoscenza del patrimonio verde dell’Italia.

La missione del FAI basata sul principio che “si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce” vuole essere un modo per educare l’uomo a proteggere la natura e quindi a conoscerla. Da qui di conseguenza, anche in seguito alla pandemia appena vissuta, il FAI ha cercato di cogliere un’opportunità e dopo 35 edizioni di Giornate FAI, presenta un programma di aperture interamente dedicato al rapporto tra Cultura e Natura per guardare l’Italia con occhi nuovi e per scoprire tutte le sue molteplici sfumature di “verde”.

Prendere parte alle Giornate FAI è anche un modo per partecipare allamissione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione, che negli oltre due mesi e mezzo di chiusura ha interrotto tutte le attività, dalle visite nei Beni ai cantieri di restauro, agli eventi nazionali. Ora il FAI è ripartito, per questo, oltre al contributo minimo – 3 euro per chi è già iscritto al FAI, 5 euro per i non iscritti – richiesto all’atto della prenotazione online, tutti i visitatori potranno iscriversi al FAI con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) presso tutti i luoghi aperti e i Beni della Fondazione.