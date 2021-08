Giornata di solidarietà nelle carceri abruzzesi

Sulmona,31 agosto– Anche questo anno 2021, nel mese di agosto, in contemporanea negli otto Istituti penitenziari di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti, Pescara Teramo, Lanciano e Vasto si è svolta l’iniziativa: “La cocomerata Solidale” promossa dal Garante dei detenuti della regione Abruzzo, prof. Gianmarco Cifaldi, in collaborazione con la generosità e la sensibilità del sig. Antonio Alfonsi titolare della Società agricola Colt.or di Ortucchio (AQ).

Sono state, infatti, oltre 800 le angurie utilizzate e smistate, grazie alla disponibilità dell’ Amministrazione Penitenziaria, che con i propri mezzi e personale ha dato un valido contributo. Dopo l’emergenza Covid 19, che ha colpito duramente tutto il mondo del carcere, questa iniziativa ha rappresentato un nuovo impegno di vicinanza con uno spirito solidale e inclusivo. “Un Ferragosto ed un agosto diverso con la Cocomerata solidale – dichiara il Garante dei Detenuti della Regione Abruzzo Cifaldi – per portare nelle carceri abruzzesi una ventata di speranza e di solidarietà. Stiamo continuando a costruire nella nostra Regione una rete di associazioni impegnate nel mondo carcerario per essere sempre più affini ed attenti a chi è in difficoltà. Anche ad agosto abbiamo voluto dare un segno di presenza e vicinanza a chi si trova in stato di detenzione perché – conclude– siamo convinti che occorra puntare sull’integrazione e sulla riabilitazione per un adeguato reinserimento sociale”.