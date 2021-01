Giornata della memoria: per gli studenti del Liceo Ovidio visita virtuale guidata al Museo della Shoah Yad Vashem di Gerusalemme.

Sulmona, 26 gennaio– Domani 27 gennaio 2021 alle ore 9.30 l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ovidio” organizza la prima visita virtuale guidata per gli studenti al Museo della Shoah Yad Vashem di Gerusalemme.

La pandemia non ha fermato la campagna di sensibilizzazione alla Memoria dell’Olocausto dell’Istituto Superiore Ovidio di Sulmona, il quale ha trasformato un impedimento in risorsa. Il consueto viaggio della memoria è stato trasportato su una piattaforma altrettanto istruttiva, un’esperienza virtuale nel museo storico della Shoah più grande al mondo.

“Non potendo viaggiare – spiega la Professoressa Gelanda Martorella, coordinatrice del dipartimento di storia – ho pensato di contattare lo Yad Vashem chiedendo se fosse stato possibile organizzare una visita guidata virtuale al museo. La visita si traduce in un viaggio virtuale in cui il Dott. Rocco Giansante, coordinatore italiano dei docenti, illustrerà agli studenti il significato dello Yad Vashem e li accompagnerà nelle stanze più importanti del museo”.

L’esperienza che l’Istituzione Scolastica Sulmonese fornisce agli studenti è tanto formativa quanto indispensabile ai fini di una crescita consapevole del mondo e del passato. Allo scopo di poter comprendere i percorsi della Storia, è necessario guardare al passato da una prospettiva circolare e mai univoca.

A tal proposito la Professoressa Martorella sottolinea l’importanza di una costruzione storica osservata sotto ogni punto di vista: “Questa opportunità è importante perché si viene a contatto con fonti, documenti e materiali inediti in quanto depositati solamente allo Yad Vashem. Il 99% dei documenti sulla Shoah sui libri di testo provengono da lì. La cosa interessante è che questa volta la storia è vista dal punto di vista degli Ebrei, dal memoriale della Shoah, quindi non la storia raccontata dai vincitori. È una visione più legata al popolo ebreo, testimone diretto, e non proviene dagli archivi di Guerra dei tedeschi. Le testimonianze sono state depositate al museo dagli stessi testimoni. È una prospettiva diversa attraverso la quale guardare questo evento, sempre con lo stesso obiettivo: educare le coscienze per lasciare una traccia”.

Il messaggio che si vuole trasmettere ai ragazzi è proprio quello di attualizzare tutto quello che si apprende al fine di evitare che gli orrori del passato possano ripresentarsi. L’importanza di questa iniziativa risiede nel fatto di osservare le documentazioni dei testimoni diretti, di persone che hanno dedicato la propria vita alla continua sensibilizzazione alla Shoah. Il testimone, ora, passa alle giovani donne e ai giovani uomini del futuro. I testimoni si appellano, da sempre, alle giovani coscienze in modo da formare una comunità consapevole.

Inoltre, l’Istituto Superiore Ovidio ospiterà a Febbraio in diretta streaming Tatiana e Andra Bucci, le gemelle internate nel kinderblock di Birkenau. “Alla nostra Scuola non interessa che avvenga a febbraio perché il racconto della memoria si attua tutto l’anno e non solo il 27 gennaio”. Così conclude la Professore Martorella.

Il Dirigente Scolastico Caterina Fantauzzi sensibilizza i suoi studenti all’importanza del ricordo e spiega: “Il Polo Liceale Ovidio, da sempre riconosce il valore della Memoria mediante numerose attività: i viaggi ai campi di sterminio, l’incontro con i testimoni, la pietra di inciampo e soprattutto l’impegno quotidiano affinché nessuno dimentichi”.

Chiara Del Signore