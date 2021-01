Giornata della memoria, inaugurato il laboratorio cinematografico del Liceo Fermi

Sulmona, 27 gennaio– Il 27 gennaio è giornata della memoria per non dimenticare mai l’orrore dei campi di sterminio, le deportazioni, l’olocausto, la shoa costata la vita a milioni di persone, a seguito delle leggi razziali e della conferenza di Norimberga del 1935. Il ventisette gennaio del 1945 si aprono i cancelli del lager di Auschwitz in Polonia, nel quale fanno ingresso i militari sovietici della sessantesima armata, i quali procedono a liberare i superstiti, testimoni dell’orrore dello sterminio dei campi di concentramento e di lavoro, che saranno edificati al fine di attuare il progetto di sterminio razziale di massa. L’apertura dei cancelli del lager mostrano al mondo gli strumenti di tortura e di annientamento degli esseri umani.

Oggi, nella giornata della memoria, il liceo scientifico Fermi di Sulmona ha inaugurato un laboratorio cinematografico, realizzato grazie al lavoro del corpo docenti e degli studenti del polo scolastico. Presenti il preside Massimo Di Paolo, docenti, gli studenti Diego Romanelli, Rocco Di Cristofaro, Andrea Buccini per il liceo Fermi, mentre per il polo tecnologico di Pratola Peligna Eliseo Cerasani, Simone Balassone, Marcello Palombizio, il consigliere provinciale Andrea Ramunno.

Prendendo spunto dal libro realizzato da Walter Veltroni, dal titolo Tana libera tutti, il quale narra la storia di Sami Modiano il bambino di otto anni sopravvissuto nel lager di Auschwitz, poi divenuto un uomo, il quale ha sempre raccontato la sua terribile testimonianza in qualità di deportato, gli studenti hanno realizzato un video cinematografico prendendo spunto da tre pellicole cinematografiche aventi come tema l’olocausto quali la Vita è bella, il Pianista, Schindler’s List, film che hanno commosso ed unito milioni di persone e generazioni in tutto il mondo. Gli studenti hanno intitolato il video Tana libera tutti quale omaggio al libro e al suo toccante, fondamentale argomento affrontato.

Sami Modiano ha solo otto anni quando viene espulso dalla scuola. Abita a Rodi, all’epoca territorio italiano, dove frequenta la scuola elementare, che adora. Il maestro non gli dà motivazioni, gli dice solo di tornare a casa dal padre che gli spiegherà tutto. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e diventa un ebreo. Con il padre e le sorelle vive con difficoltà le restrizioni delle leggi razziali, arrivate sull’isola senza avvisaglie, fino al rastrellamento dell’intera comunità ebraica avvenuto con l’inganno il 23 luglio del 1944. Sami e la sua famiglia vengono caricati su una nave mercantile e da Atene su un treno. Un mese di viaggio in condizioni disumane verso il campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. In pochissimo tempo perde ciò che ha di più caro al mondo: il padre e la sorella Lucia, con cui era riuscito a restare in contatto scambiando bocconi di pane della propria razione quotidiana. Per due volte viene selezionato dai medici del campo e si salva miracolosamente, come pure sopravvive alla marcia finale e alla fuga dei nazisti dal campo con i prigionieri perché creduto morto. Nella casa in cui trova rifugio e viene raccolto dai sovietici il 27 gennaio 1945 conosce Primo Levi e Piero Terracina. Di tutta la comunità ebraica di Rodi, è stato tra le sole venticinque persone riuscite a salvarsi. Nel 2005 ha trovato la forza di tornare ad Auschwitz, accompagnato da una classe di ragazzi e dall’allora sindaco di Roma Walter Veltroni ed è diventato testimone della Shoah. La sua storia arriva al grande pubblico nel 2018 grazie al docufilm Tutto davanti a questi occhi girato proprio da Veltroni. La giornata della memoria per non dimenticare mai quanto avvenuto, quanto dolore, morte, orrore ha determinato l’olocausto e l’approvazione delle leggi razziali.

La sala cinematografica ha precisato il preside Massimo Di Paolo non appartiene solamente al polo scolastico, ma alla città intera, ed è frutto di lavoro e visione lungimirante la quale, in un ottimo gioco di squadra, ha realizzato un progetto ambizioso; realizzare una sala cinematografica non è realtà facile da concretizzare ed ha richiesto impegno notevole. Guardando alla storia contemporanea il lager di Auschwitz, è il più grande realizzato dal nazismo, con il progetto di sterminio degli ebrei; nel campo morirono molte altre persone di razza diversa e per altre motivazioni.

Ricordiamo che milioni saranno gli oppositori al nazismo i quali avranno la stessa orribile sorte Al termine della seconda guerra mondiale il complesso del campo di sterminio è divenuto luogo simbolo di quanto avvenuto, perché le generazioni future, l’intera società internazionale, non dimenticasse mai quanto avvenuto. Il ventisette gennaio è giornata della memoria per non dimenticare mai gli orrori, la sofferenza, il dolore di milioni di persone. Il 1935 è l’anno delle leggi di Norimberga le quali sono la culla dell’inizio del terrore nazista; sono state tre leggi promulgate il 15 settembre 1935 dal Reichstag dal Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga in occasione del 7º Raduno. Le leggi comprendevano: la “legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco”. Furono vietati i matrimonî misti; il 12 novembre 1938 una forte tassa fu imposta alla comunità ebraica e emanato un decreto per la completa eliminazione degli Ebrei dalla vita economica tedesca. Le restrizioni nei confronti degli ebrei aumenteranno sempre più: l licenziamento degli ultimi funzionari pubblici e notai, il divieto di esercizio per medici, dentisti, veterinari, farmacisti e avvocati, l’obbligo di segnalazione e schedatura delle attività artigiane, l’obbligo di iscrizione alla Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, un’associazione sotto il controllo della Gestapo, ed il conseguente scioglimento di qualsiasi altra associazione o organizzazione ebrea, l’esclusione dall’assistenza sanitaria e dalle scuole pubbliche, la perdita della cittadinanza in caso di espatrio e contestualmente il sequestro del patrimonio, oltre al sequestro del patrimonio in caso di decesso, la giurisdizione della Gestapo e non della giustizia civile. Il 27 gennaio è la giornata della memoria per non dimenticare mai quanto avvenuto. Il mondo della scuola, il corpo docenti, gli studenti, svolgono sempre una funzione fondamentale per ricordare senza mai dimenticare.

Andrea Pantaleo