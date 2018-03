Ginnastica: Diletta Spinosa accede alla fase finale nazionale

Sulmona, 19 marzo– Nell’impianto sportivo dello Share Innovation Center di Campi Bisenzio (Firenze) la ginnasta sulmonese Diletta Spinosa dell’associazione Nicla di Pratola Peligna ha conquistato, con un meritatissimo terzo posto, l’accesso alla fase nazionale per il campionato di categoria junior 3 che si svolgerà a Forlì nel mese di aprile.

“La nostra atleta ha conquistato un bronzo che vale oro, per vari motivi – spiega il presidente della Nicla Loredana Iacobucci – perché è salita sul podio subito dopo ginnaste dei gruppi della nazionale, ha conquistato il terzo posto sfiorando il secondo per pochi centesimi in una gara di altissimo livello tecnico. Sono molto orgogliosa del lavoro svolto dalle nostre allenatrici, che lavorano ogni giorno per raggiungere gli obiettivi che la società si prefigge ad agosto per l’intero anno sportivo; sono orgogliosa della nostra atleta perché anche se non in perfetta forma fisica, per un problema alla caviglia, ha tirato fuori tutta la grinta e la determinazione per salire sul podio guadagnando una medaglia d’argento sulla specialità del nastro”.

Inoltre sempre ieri nel palazzetto di Cepagatti la Nicla ha schierato in gara sia il gruppo promozionale che il gruppo Silver nel campionato regionale di Ritmica Europa riportando a casa una cascata di medaglie e coppe rendendo ancora più ricco il palmarès della società. “In qualità di presidente ringrazio i nostri tecnici perché senza di loro non ci sarebbero stati molti di questi successi e le nostre ginnaste che portano sempre alto il nome della Nicla distinguendosi sempre nelle varie competizioni augurando a tutte loro di arrivare ai massimi livelli della specialità; ed infine ma non per minor importanza ringrazio i genitori che ci seguono in tutto e per tutto, dandoci sempre un’incondizionata fiducia” conclude Iacobucci. (h. 18,00)