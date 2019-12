Già definito il ruolo del presidio di Castel di Sangro nella rete ospedaliera

Lo precisa l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, intervenendo nel dibattito che si è aperto sulla situazione del presidio.

“Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che si registrano attualmente a Castel di Sangro – continua l’assessore – e mi sono già attivata con il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per trovare delle soluzioni idonee a far fronte ai problemi segnalati dall’utenza. Purtroppo si tratta di situazioni di carenza di personale comuni anche ad altri presidi, che questa giunta ha avviato a soluzione con il via libera a 1755 nuove assunzioni entro il 2021 e con la possibilità di sostituire 1 a 1 i dipendenti che si dimettono o vanno in pensione”. La Verì, infine, rimarca la volontà di vocare l’ospedale a sede per la chirurgia programmata.

“Siamo convinti – conclude – che gli interventi in elezione siano la via maestra non solo per garantire la piena operatività dei presidi minori, ma anche per renderli più attrattivi per l’utenza e soprattutto per i medici, che in questo modo non avranno difficoltà a sceglierli come sede di lavoro”. (h.11,00)