Gestione dei servizi asilo: il Comune di muove

Sulmona, 4 agosto- E’ stata indetta la gara di affidamento in concessione dei servizi di gestione dell’asilo nido e del micronido del Comune di Sulmona per un arco di tempo quinquennale. La modalità di selezione prevista è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il valore di concessione per il periodo di affidamento è pari a 1.897.096 euro. E’ stato pubblicato il bando di gara sul sito web del Comune che prevede il termine entro cui presentare istanza fissato al 15 settembre 2020.

“Non appena mi sono insediata, ho preso in mano il progetto cercando di stringere i tempi affinchè si addivenisse alla gara il più rapidamente possibile. E’ un passo importante affinchè non venga interrotta l’erogazione del servizio per il nido “Isola Felice” situato in viale della Repubblica e il micronido di via L’Aquila” afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco, specificando che “Il Comune fornirà un contributo annuale di 120 mila euro. Si tratta di una struttura completamente adeguata simicamente” aggiunge “che è stata restituita alla città lo scorso autunno, dopo un anno di interventi di ristrutturazione, con il coinvolgimento di numerose imprese e tecnici. Ringrazio, per il lavoro svolto, l’assessore che mi ha preceduto, Pierino Fasciani, gli uffici comunali e tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante obiettivo”.