Gerosolimo, nessuno tocchi la Magneti Marelli

Sulmona,9 settembre– “La Magneti Marelli non si tocca. Sarà nostra priorità, una volta eletti, salvaguardare il più grande insediamento industriale del nostro territorio affinché nessun posto di lavoro sia perso”. È quanto dichiara Andrea Gerosolimo, candidato sindaco della coalizione Sulmona Protagonista, in merito alla notizia che dal 2023 terminerà l’attuale commessa che la Marelli di Sulmona ha con la Sevel della Val di Sangro. – “La Magneti Marelli non si tocca. Sarà nostra priorità, una volta eletti, salvaguardare il più grande insediamento industriale del nostro territorio affinché nessun posto di lavoro sia perso”. È quanto dichiaracandidato sindaco della coalizionein merito alla notizia che

“Il nostro impegno sarà massimo per salvaguardare l’occupazione nel nostro territorio, puntando alla valorizzazione dello stabilimento per renderlo attrattivo e a un incremento della produzione. Chiederò un incontro con una delegazione di lavoratori e con i sindacati al fine di conoscere la situazione e lo stato dell’arte dell’importante stabilimento sulmonese. Non possiamo permetterci che venga intaccato dalla perdita di commesse e soprattutto di posti di lavoro. Il nostro obiettivo, come abbiamo descritto nel nostro programma” conclude il candidato Andrea Gerosolimo “è il rilancio socio economico dell’intero territorio a partire proprio dall’occupazione“.