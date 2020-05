Gentiloni: ora l’Italia puo’ usare il Mes,risparmierà miliardi. Ma spetta a ciascun Paese decidere

Sulmona, 11 maggio– Per il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni ” Ora l’Italia puo’ usare il Mes, spiana la strada ai 37 miliardi di aiuti post coronavirus”. Lo spiega stamani in un’intervista a Repubblica “L’Italia è l’unico Paese in cui si discute molto del Meccanismo europeo di stabilità. Non tocca a me esprimermi su questa discussione politica – Posso però dire – ha spiegato Gentiloni- che queste linee di credito sono a disposizione di tutti i governi della zona euro e per l’Italia si tratta di 36-37 miliardi a un tasso prossimo allo zero. Si tratta di uno strumento molto vantaggioso per i 6-7 paesi che hanno un tasso di interesse elevato, tra cui l’Italia. Il prestito avrà una maturità di 10 anni, il che produce un risparmio per le casse dello Stato di alcuni miliardi. Dopodiché spetta a ciascun governo, in base al costo di finanziamento del proprio debito e alle scelte del Parlamento, decidere se accedervi”. (h.8,30)