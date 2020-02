Gdf: sequestrato un chilo di marijuana. Arrestato cittadino nigeriano

Sulmona, 5 febbraio– Prosegue incessante l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico.

In particolare, nel pomeriggio di lunedì, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno effettuato diversi controlli nell’ambito dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine più a rischio.

Questa volta, a cadere nelle maglie dei controlli dei Finanzieri, è stato un 25enne nigeriano, già conosciuto dagli operanti in quanto gravato da precedenti specifici, il quale, notato nei pressi del ponte Flaiano del quartiere Porta Nuova della città, è stato sottoposto ad un controllo di polizia nel corso del quale veniva trovato in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana, confezionato in un involucro impacchettato con cellophane trasparente ed occultato all’interno di un borsello in suo possesso.

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, associato presso la locale Casa Circondariale “San Donato”.La droga sequestrata sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale, consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 15.000 euro.

Tale ultima operazione condotta dalle Fiamme Gialle si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, ulteriormente incrementato negli ultimi periodi, al fine di garantire maggior sicurezza anche nelle aree più sensibili del capoluogo (Area di risulta, Piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e la zona della riviera). Ed in tale contesto, testimonianza dell’elevatissima attenzione conferita dalle Fiamme Gialle pescaresi, alle attività volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, anche tramite articolate indagini di polizia giudiziaria, sono i risultati conseguiti – nell’anno appena trascorso – in cui si registra il sequestro di 760chilogrammi circa tra droghe pesanti (cocaina ed eroina) e quelle comunemente denominate droghe leggere (hashish e marijuana), nonché la denuncia di nr. 72 soggetti di cui nr. 14 in stato di arresto.

( l.d.m. / com)