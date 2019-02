Gdf: sequestrati a Pescara sito aziendale e automezzi

Sulmona, 13 febbraio- I militari della Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara a seguito di recenti missioni di volo riconducibili a finalità istituzionali di controllo del territorio ed a tutela del patrimonio ambientale, hanno eseguito nei giorni scorsi nel comune di Pescara , un’attività di servizio nei confronti di un’azienda dedita al recupero e alla preparazione per il riciclaggio di rottami ferrosi nonché di demolizioni di autoveicoli fuori uso. L’intervento della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, con altri Reparti del Corpo di stanza a Pescara (Stazione Navale e Comando Gruppo-Sezione Cinofili), del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, del personale tecnico dell’Asl e del Genio Civile Abruzzo-Sezione di Chieti, ha consentito di rinvenire, sparsi su un’area di circa 8.400mq, rifiuti di matrice ferrosa e non (costituiti principalmente da veicoli e ciclomotori fuori uso non sottoposti alle operazioni di bonifica dei componenti pericolosi); accumulatori al piombo esausti; rifiuti costituiti da motori elettrici; elettrodomestici fuori uso; rottami di ferro, plastica, rame; cavi elettrici triturati e non; barattoli di vernice contenenti residui pericolosi; serbatoi e bombole contenenti gas Gpl non opportunamente bonificate ecc. L’attività ha consentito di riscontrare consistenti violazioni per il mancato rispetto della normativa in materia ambientale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per la capillare attività di controllo dei Vvf in materia antincendio attraverso l’applicazione di procedimenti sanzionatori in relazione agli obblighi previsti dal decreto 139/2006 e, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dal D.Lgs 81/08.

Nel corso dell’attività, in particolare, i militari delle Fiamme Gialle hanno riscontrato violazioni al Testo Unico Ambientale: è emerso che l’azienda ha effettuato attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi e non; ingressato rifiuti da soggetti non autorizzati; effettuato attività illecita di trattamento di rifiuti costituiti da cavi in rame in assenza della prevista autorizzazione; effettuato illecito smaltimento di rifiuti di natura fangosa costituiti da olii minerali; realizzato illecitamente una discarica abusiva di rifiuti speciali e non; effettuato la gestione dei rifiuti in difformità alla Determinazione n. DPC 026/2 del 2 gennaio 2019 ed al D.Lgs. 209/2003. Al termine del controllo, l’intero sito aziendale è stato sottoposto alla misura cautelare del sequestro preventivo ed i rifiuti principalmente a matrice ferrosa e non, sono stati illecitamente stoccati. Analoga misura cautelare è stata altresì applicata a due automezzi illecitamente utilizzati per il trasporto e conferimento di rifiuti a matrice ferrosa e non, privi di qualsiasi autorizzazione necessaria a tale attività. Il responsabile aziendale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per aver violato la normativa ambientale vigente.(h. 13,15)

L.D.M.