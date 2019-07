Gdf: sequestrate in aeroporto a Pescara banconote false

Sulmona,4 luglio– Nell’ambito dell’attività a contrasto dell’illegalità economica gli uomini della Guardia di Finanza di Pescara in servizio presso il locale scalo aeroportuale, unitamente ai Funzionari doganali, sottoponevano a controllo un uomo residente a Foggia e in arrivo da Malta, invitandolo a dichiarare la valuta in suo possesso.Non ritenendo convinvente quanto dichiarato dal passeggero i finanzieri procedevano ad effettuare un controllo dei bagagli e degli effetti personali, Il controllo dava esito positivo in quanto, oltre al denaro dichiarato dal passeggero –genericamente indicato fra 4000 e 5000 euro – veniva rinvenuto, all’interno di un borsello, un sacchetto bianco contenente ulteriori banconote di diverso taglio per un importo complessivo pari a circa 9.000 euro.Dal controllo più accurato – effettuato mediante l’utilizzo della macchina valorizzatrice di banconote in dotazione ai funzionari doganali – emergeva che 219 banconote da 20,00 euro (pari ad euro 4.380)risultavano false.In merito alla provenienza di tale denaro, il passeggero dichiarava che lo stesso era l’incasso di un’attività gestita a Malta.Le banconote false venivano, pertanto, sottoposte a sequestro ed il passeggero denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato di monete falsificate, che prevede pene fino a 6 anni di reclusione.(h. 12,30)