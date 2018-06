Gdf: quattro arresti per droga ed estorsione tra Silvi e Pescara

Pescara, 21 giugno– Su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, a conclsuione di una lunga serie di indagini e accertamenti, hanno eseguito un’odinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone. Per tutti l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti e d estorsione.. Le quattro persone arrestate di 3 sono stati reclusi a Castrogno e il quarto presso il carcere di Chieti, dov’era già detenuto.

La prima svolta nelle indagini sulle attività criminali avvenne lo scorso marzo, quando venne arrestato un 28enne della provincia di Pescara trovato in possesso di circa 30 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, pasticche, hashish e ketamina), molto in uso soprattutto fra le fasce più giovani d’età, oltre a circa 11.000 euro in denaro contante. La pista investigativa ha permesso di accertare che l’arrestato aveva posto in essere una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Pescara e nella zona di Silvi, con la complicità di due cugini trentenni, entrambi residenti a Silvi. Proprio questi ultimi, nel periodo delle ultime festività natalizie, si sarebbero resi responsabili, unitamente ad un altro 34enne di Silvi, del reato di estorsione in danno di alcuni acquirenti che non avevano pagato lo stupefacente ceduto. Le condotte estorsive sono emerse anche da un video, registrato il giorno di Capodanno del 2018, in cui si poteva osservare la scena di una violenta aggressione in danno di un ragazzo picchiato selvaggiamente da due uomini mentre un terzo riprendeva la scena.(h. 18,00)