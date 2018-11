Gdf di Pescara scopre deposito di griffes contraffatte

Pescara,9 novembre– Individuato un nuovo centro di contraffazione ad opera del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, sulla scorta di pregressa attività investigativa, riuscivano ad intercettare un cittadino senegalese nel centro città con alcuni borsoni in cui trasportava dei giubbotti recanti marchi contraffatti per la vendita..

A seguito del controllo del cittadino extracomunitario, si procedeva ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso, sita nella zona di San Donato. L’attività di servizio consentiva di individuare presso l’abitazione un ulteriore cittadino senegalese che aveva nella propria disponibilità altra merce contraffatta, ma soprattutto materiali e macchinari per il confezionamento dei capi illeciti.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 2.000 fra capi d’abbigliamento e borse contraffatte ed etichette di note griffes nazionali ed internazionali (Moncler, Michael Kors, Burberry, Prada, Gucci, Chanel, Alviero Martini, Colmar, K-Way, Napapijiri, Dolce & Gabbana) nonché macchinari per confezionamento.

La merce, immessa sul mercato, avrebbe reso oltre 20.000 euro. I due senegalesi sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione. Ciò testimonia che il “mercato del falso” attira ancora molto i compratori e l’attività eseguita è il segno che è sempre elevatissima l’attenzione delle Fiamme Gialle di Pescara verso i fenomeni che minano l’economia legale, a testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo a garanzia del tessuto imprenditoriale sano del Paese. (h. 14,00)