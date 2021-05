Gasdotto Snam: Pietrucci (Pd)” Basta fare i difensori d’ufficio di Marsilio”

Sulmona, 12 maggio– Com’era facilmente prevedibile la polemica è tornata ad infiammarsi attorno alla vicenda del Gasdottio Snam. Dopo i giudizi severi degli ambientalisti che avevano definito ” Il voto favorevole della Regione Abruzzo e quello della Provincia all’esercizio della centrale di compressione Snam, uno schiaffo sonoro ai diritti del nostro territorio, un affronto che non possiamo subire senza reagire: il comportamento del Presidente Marsilio non ha attenuanti” . Poi la piccata risposta del Governatore e ancora la dura presa di posizione del Consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci(Pd) nei confronti dello stesso. A difendere Marsilio il Consigliere Quaglieri le cui riflessioni non sono piaciute a Pietrucci che oggi è tornato a parlare del Gasdotto Snam ed ha rafforzato le sue critiche ricostruendo le diverse fasi degli ultimi dieci anni.

“Capisco che il consigliere Quaglieri sia costretto a puntellare la sua traballante esistenza politica attaccando chi si rivela una spina nel fianco di questo esecutivo.Temo tuttavia- scrive Pietrucci– che i suoi puerili tentativi di risalire nel gradimento del suo stesso partito – svolgendo il triste ruolo del “ventriloquo” che parla sotto dettatura altrui – sortiscano l’effetto opposto.Mi permetto di dare un consiglio al collega Quaglieri per il futuro: prima di fare il difensore d’ufficio di Marsilio sul gasdotto SNAM dovrebbe studiarsi le carte o quantomeno conoscere tutte le azioni politiche a cui il sottoscritto non si è mai sottratto.

Per cominciare, dunque, Quaglieri dovrebbe sapere che:

il primo atto autorizzativo riguardante sia la centrale di Sulmona che il metanodotto Sulmona-Foligno, è stato il Decreto VIA rilasciato, in data 7 marzo 2011, dall’allora Ministro dell’Ambiente di centrodestra Stefania Prestigiacomo;

la Risoluzione contraria al progetto Snam, approvata all’unanimità il 26 ottobre 2011 dalla Commissione Ambiente della Camera, venne presentata da quattro parlamentari del PD (Raffaella Mariani, Giovanni Lolli, Massimo Vannucci e Walter Verini);

quando nel 2012 il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti, convocò a Roma il Presidente di centrodestra della Regione Gianni Chiodi questi, pure di accondiscendere il Governo, osò affermare che il metanodotto era “un’opera di urbanizzazione” e che la centrale Snam, su un’area di 12 ettari, era paragonabile ad una qualsiasi centralina di riduzione della pressione del gas presente in ogni città.

Fin qui gli albori della vicenda che mi pare sgomberino il campo da ogni dubbio circa le intenzioni della mia parte politica. Le battaglie poi chiaramente continuarono, sia sui territori che nelle aule regionali. Personalmente non ho mai anteposto la figura del Presidente della Regione agli interessi del mio territorio, tanto che dopo una seduta della 2^ Commissione presieduta dal sottoscritto, D’Alfonso fu costretto a negare l’Intesa con lo Stato da parte della Regione: atto che ha consentito alla lotta dei cittadini della Valle Peligna di guadagnare tempo e terreno.Non ho certo bisogno di continuare a ricordare le mie azioni politiche: la gente sa che ci sono sempre stato.E la gente da oggi sa anche che Marsilio, Quaglieri e il centrodestra hanno tradito questa battaglia.A Quaglieri va comunque il mio augurio di una ritrovata serenità all’interno del suo gruppo politico e chiaramente tutto il mio supporto qualora volesse sposare una battaglia per il territorio invece che per il mantenimento del suo status quo.