Gara in salita per il pilota sulmonese Cristian Micochero

Sulmona, 22 maggio– Il pilota sulmonese Christian Micochero, portacolori del Motoclub Abruzo di Sulmona, è stato protagonista domenica scorsa del 2° round del Trofeo Dunlop nella classe Sbk in Coppa Italia al Misano World Circuit.

Micochero da subito molto competitivo nella 1° sessione di qualifiche ufficiali del sabato mattina, che prefiguravano un ottimo piazzamento in griglia di partenza, quando all’avvicinarsi della bandiera a scacchi, alla curva n. 11 il “curvone”, che si percorre ad oltre 250 km/h, la perdita di aderenza della gomma anteriore ha causato una rocambolesca caduta, con l’intervento dei medici.

Il secondo 2° turno di qualifiche ufficiali, previste per il pomeriggio del sabato, ha messo a dura prova tutto il team per poter ricostruire la moto distrutta nell’incidente della mattina e verificare che tutto funzionasse, consentendo al pilota del Team Abruzzo di partire dalla 8° casella dello schieramento di partenza, nonostante le numerose contusioni ed ematomi rimediati nella caduta della mattina.

La partenza dall’ottava casella dello schieramento, sotto l’effetto degli antidolorifici, la moto non in perfette condizioni, ha costretto Christian ad una gara in difesa per non perdere punti in campionato, concludendo la gara sotto la bandiera a scacchi in 9° posizione. Il prossimo appuntamento, vedrà Il pilota sulmonese impegnato il 10 giugno presso l’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga. (h. 18,00)