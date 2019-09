Fridays For Future Valle Peligna, ” non esiste un pianeta B”

Sulmona , 27 settembre– Più di mille tra studenti e studentesse insieme al resto della città hanno invaso stamattina le strade di Sulmona per protestare contro il riscaldamento globale e le devastazioni ambientali. Come nel resto del Mondo anche in valle Peligna abbiamo manifestato per sollecitare le istituzioni e invertire radicalmente la rotta e fermare l’emergenza climatica. Agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori si sono aggiunti gli alunni delle scuole medie, i professori e le professoresse e tutte le persone sensibili alle tematiche ambientali.

Una questione globale che ha una declinazione anche sul territorio come nel caso del progetto della centrale e del metanodotto Snam contro i quali Fridays For Future valle Peligna combatte sin dalla sua nascita insieme ai comitati cittadini.

Siamo ben coscienti quella di oggi è soltanto una tappa del nostro lungo percorso. Già da lunedì saremo di nuovo a lavoro con una riunione operativa aperta a tutti e tutte, non solo agli studenti, nella sede della Cgil dalle ore 17 perché oggi la nostra lotta non finisce, ma continua ancora più determinata e forte che mai. Cambiamo il sistema, non il clima!(h. 14,00)