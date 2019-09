Fridays for Future, Piacente (PD): “Orgoglio e ammirazione per Federica Gasbarro”

Sulmona,21 settembre- La devastante crisi ambientale che le generazioni presenti devono affrontare richiede coraggio e determinazione per compiere scelte adeguate alla gravità della situazione.L’ambiente è uno dei temi che oggi più preoccupa la comunità internazionale e c’è urgenza di politiche che tutelino il futuro del pianeta. Studenti di tutto il mondo, riuniti nel movimento “Fridays for Future”, hanno organizzato una grande mobilitazione mondiale per protestare contro il riscaldamento globale del pianeta, convinti che debba essere salvaguardato con politiche attive.

“Il Partito Democratico- spiega Francesco Piacente Segretario provinciale del Pd– è a fianco di questi ragazzi che lottano per un nuovo modello di sviluppo e per difendere il pianeta.Condividiamo e ammiriamo il loro impegno, contempliamo il loro coraggio, rompere il silenzio dei media richiama le istituzioni e le forze politiche ad una nuova consapevolezza.

In questi giorni a New York si sta svolgendo il Youth Climate Summit dell’ONU, e la nostra conterranea Federica Gasbarro sarà la rappresentante italiana al vertice.

Ho scritto a Federica – aggiunge Piacente – per ringraziarla del suo impegno e del suo coraggio, saranno giorni carichi di responsabilità a per lei, e noi ne siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi che una figlia del nostro territorio abbia trovato la forza per intraprendere il tuo cammino proprio qui in Abruzzo, dallo stretto contatto con la natura di questi territori. Vogliamo fare tesoro della sua esperienza, per questo ho invitato Federica a raccontarci dei suoi programmi, della sua determinazione e magari chissà presentarci il progetto del fotobioreattore anulare che esporrà in questi giorni al Summit.

Auguro ai giovani di fare tesoro di questi esempi positivi che fortunatamente abbiamo nella nostra amata Italia e di vivere la loro esistenza partecipando attivamente e non assistendo passivamente agli eventi”. (h16,00)