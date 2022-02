Francesca Pompa, direttrice di Redazione della Rivista nazionale Soroptimist  La Voce delle Donne

L’Aquila, 25 febbraio- Una bella nota di soddisfazione per il Club Soroptimist dell’Aquila, che nel 2024 celebra il cinquantesimo anniversario dalla fondazione, e per l’Abruzzo. L’anno in corso, oltre all’avvicendarsi della presidenza, passata per il biennio 2021/2023 alla professoressa Flavia Stara, ordinaria di Filosofia dell’Educazione presso l’Università di Macerata, figlia dello storico giornalista aquilano Mario Stara, vede il coinvolgimento, a livello nazionale, della past Presidente Francesca Pompa, nota per importanti services realizzati nello scorso biennio, tra i quali “Una stanza tutta per sé” per l’ascolto delle donne e delle persone fragili all’interno della Caserma dei Carabinieri.

Francesca Pompa, infatti, presidente della One Group e Q110, società che operano nel campo della comunicazione, marketing e formazione, è stata scelta dalla Presidenza Nazionale Soroptimist, Giovanna Guercio, quale direttrice responsabile della trimestrale rivista nazionale La Voce delle Donne. Il primo numero, ampiamente rivisitato sotto il profilo grafico ed editoriale, è uscito in questi giorni e vede tra i tanti contributi un’interessante intervista della nuova direttrice alla nota e brava scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Campiello nel 2017 con il romanzo L’Arminuta e di altri prestigiosi riconoscimenti, tra cui un secondo posto al Premio Strega 2021 con il romanzo Borgo Sud. Qui di seguito l’editoriale del nuovo numero della rivista La Voce delle Donne con il quale Francesca Pompa prende la guida della testata ufficiale del Soroptimist.

CAMBIARE PER INNOVARE. LA VOCE DELLE DONNE SI RIFÀ IL LOOK.

Il bello della vita è che ti sorprende sempre! Per me è successo quando mi è stato chiesto di prendere la direzione di questa prestigiosa rivista, proprio alla scadenza del mio mandato come presidente del Club dell’Aquila. Un incarico che mi onora ed entusiasma, ma nello stesso tempo mi investe di grandi responsabilità. Grazie di cuore per la fiducia che mi è stata dimostrata.

Mi presento a voi, care lettrici della Voce delle Donne, con tutto il mio bagaglio di impegno, curiosità, fascinazione per il nuovo e per la scoperta, di chi non si sente mai arrivata ma sempre pronta a ripartire, in continua evoluzione e apprendimento, convinta che la bellezza e le donne salveranno il mondo.

Mi occupo da più di trentacinque anni di comunicazione e marketing. Dirigere un giornale è per me un’esperienza nuova che spero di condurre al massimo delle mie capacità, mettendo a frutto le competenze acquisite nella mia professione e quelle di tutto il magnifico staff di redazione che mi affianca nei due anni di direzione. Siamo già tutte allineate con grande spirito di squadra e di sorellanza fatto anche di voglia di cambiamento.

Accelerare il cambiamento è il leitmotiv della nostra Presidente Giovanna Guercio che ne ravvisa forte l’esigenza affinché possa esserci per le donne di tutto il mondo la parità faticosamente cercata e sperata. Lo Sviluppo Sostenibile è poi il tema posto al centro dell’agenda del suo programma per il biennio 2021-2022 Cambiamento e sostenibilità sono elementi che abbiamo voluto apportare anche alla nostra rivista. Il primo intervento è stato quello di ridurre il formato portandolo alle dimensioni di un vero e proprio magazine per essere maneggevole, sfogliabile, da riporre facilmente anche in borsa, stampato immancabilmente su carta ecologica. Abbiamo avvertito anche l’esigenza di una rivisitazione del logo di testata prediligendo una soluzione che ricorda molto quello “originario” delle passate edizioni, opportunamente attualizzato nella grafica e nel lettering.

Un magazine come un media capace di fare branding con argomenti di interesse generale e approfondimenti tematici presentati con una veste grafica moderna e impattante che si adatta di volta in volta ai contenuti stessi della rivista. Niente griglie rigide o format di impaginazione predefiniti, ma via libera alla creatività, all’adattabilità, alla facilità di lettura, alla trasferibilità dei contenuti per l’edizione online. Novità assoluta anche questa.Un magazine veloce, agevole, che deve raggiungere tutte le socie che torneranno a ricevere la rivista al proprio indirizzo. Un vero e proprio strumento di visibilità per rafforzare la nostra presenza fuori dai confini dei Club, in ogni ambito.

“Pensieri e Parole” è il nuovo spazio dedicato alla condivisione in cui dialogare sui tanti quesiti che animano le nostre menti e i nostri cuori. “Va dove ti portano le donne” è il servizio che invita a scoprire luoghi animati da attività guidate da donne per un turismo sostenibile. La sezione “Community Club” per raccontare il mondo dei tanti Club del Soroptimist International d’Italia.

Le pagine conterranno ogni volta varie rubriche che riflettono il punto di vista del Soroptimist su temi di rilevanza generale, su problematiche che ci toccano da vicino, su tematiche legate al mondo femminile, su argomenti socio-culturali, sull’attualità… con uno sguardo rivolto all’Europa e al mondo: insomma una sorta di viaggio intorno al “pianeta donna” attraverso occhi capaci di comprenderne la grande forza.

Francesca Pompa

A Francesca gli auguri della nostra redazione per un lavoro che siamo certi si caratterizzerà per una serie di meritati successi