Franca Colella nuovo Segretario Generale della Provincia

Sulmona,10 marzo Ieri si è insediata la neonominata Segretaria Generale della Provincia Dell'Aquila, la Dottoressa Franca Colella. Laureatasi, nel 1988, in Giurisprudenza all'università "La Sapienza" di Roma con una tesi in "Diritto amministrativo – materia urbanistica e pianificazione ambientale", dal 1992 è abilitata all'esercizio della professione di Avvocato.

Ha arricchito il suo bagaglio personale con prestigiose esperienze lavorative in diverse località. Castel di Sangro, Francavilla al Mare, Sulmona, Pomezia, Isernia, Campobasso e Provincia di Chieti sono state le principali tappe della sua carriera dirigenziale. Un lungo percorso che l’ha riportata a L’Aquila, sua città Natale. In particolare la sua esperienza come Segretaria Generale per la provincia di Chieti ha costituito un titolo preferenziale nella selezione, preziose competenze che d’ora in poi saranno al servizio della Provincia dell’Aquila. “Alla Dottoressa Colella i nostri più sinceri auguri di buon lavoro – ha detto il Presidente Caruso a nome di tutto il Consiglio Provinciale – colgo l’occasione anche per salutare il Segretario Generale uscente, il Dottor Paolo Caracciolo, augurandogli le migliori fortune, umane e professionali”.

Alla dottoressa Colella gli auguri di buon lavoro della nostra redazione