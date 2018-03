Forza Italia Sulmona suona la carica: il Comune si attivi per l’iniziativa WiFi4EU

Sulmona, 27 marzo– Apprendiamo dalla Commissione Europea che dalla giornata del 15 maggio 2018 sarà possibile per i Comuni di tutta l’Unione Europea iscriversi al portale WiFi4EU per avere così la possibilità di fare domanda per l’ accesso al finanziamento UE preposto allo scopo di costituire punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici. Lo rileva oggi Antonio Menchinelli del Coordinamento cittadino di Forza Italia di Sulmona – Apprendiamo dalla Commissione Europea che dalla giornata del 1sarà possibile perdi tutta l’Unione Europea iscriversi al portaleper avere così la possibilità di fare domanda per l’ accesso al finanziamento UE preposto allo scopo di costituire punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici. Lo rileva oggi

“L’iniziativa WiFi4EU- scrive Menchinelli- contribuisce all’obiettivo di dotare “entro il 2020 ogni paese e città europee di un accesso gratuito a Internet senza fili nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.” Un finanziamento a fondo perduto ottenibile solamente in base alla priorità di presentazione della domanda.

Occorre quindi predisporre una mappatura dei punti strategici di interesse collettivo ove il servizio wifi non ancora è stato allestito. Prioritari sono gli spazi e le aree di raccolta previsti nel Piano di Protezione Civile cittadino, così da avere una connessione ad internet per le emergenze; o in alternativa si prenda in considerazione i punti di aggregazione delle nostre frazioni, le quali troppo spesso rimangono dimenticate o escluse da progetti strategici di tale importanza.

L’amministrazione si attivi dunque tempestivamente e utilizzi questa opportunità nell’ ottica di sviluppo e rilancio del tessuto economico e sociale di Sulmona anche per mezzo delle opportunità offerte da tali processi di digitalizzazione”. (h. 18,00)