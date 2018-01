Duro attacco a commento della vicenda della crisi al Comune di Sulmona con le dimissioni del sindaco “ritirate allo scadere del tempo utile”. I forzisti aprono ora un altro fronte con il caso della Casa Santa e il tentativo “di mettere all’angolo l’avvocato Katia Puglielli valida professionista che da sempre agisce con limpidezza e lucidità amministrativa”. Ma anche gli altri partiti sono in movimento a cominciare dal Pd di Sulmona e del Centro Abruzzo che hanno definito la gestione del Comune di Sulmona “dannosa per la città ed il territorio”

Sulmona, 15 gennaio- Allo scadere del tempo utile finisce come prevedibile la sceneggiata delle dimissioni del sindaco Casini, una scelta sbagliata che ha portato la città e la visione che i cittadini hanno della politica al suo minimo storico.

In sostanza – spiega Forza Italia di Sulmona– un clamoroso autogoal del sindaco che nulla ha portato alla città per la vicenda Snam, neanche il tanto sbandierato “congelamento” promesso dal portaborse di Gentiloni. Insomma il solito fumo gettato agli occhi della pubblica opinione. Messa all’angolo da questa ennesima strategia non riuscita delle dimissioni di massa, la sindaca si è inventata il giochetto del “farsi ripregare” per poter tornare al suo posto, usando ora i sindaci del partito civista poi il Presidente della Regione Abruzzo che, sotto pressione, pur di “accontentarla” hanno fintamente operato l’ennesimo soccorso, forse come estremo atto di collaborazione, ad una strategia partita male e finita peggio e che sarà ascritta alle peggiori pagine della storia politica sulmonese.

Il sistema non regge più e sta saltando. Ne è la riprova la strana, ma non casuale, vicenda della Casa Santa dell’Annunziata dove a farla da padrone sono stati i soliti giochi di potere e di poltrone. Con attacchi alle spalle si è tentato di mettere all’angolo l’Avv. Catia Puglielli, valida professionista che da sempre agisce con limpidezza e lucidità amministrativa, probabilmente colpevole di non aver voluto “cooperare”. Siamo sconcertati da questo modo di operare. La città e il territorio hanno imboccato una discesa senza fine, frutto di una pessima gestione sia del comune di Sulmona sia degli enti sovracomunali dove oggi dominano logiche che nulla hanno a che fare con il bene della città.

Il grande assente sulla vicenda Snam come sempre è stato l’Assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, che, dopo essersi annunciato pronto ad azioni eclatanti, ha poi tentato in tutti i modi di nascondersi dietro al paravento rappresentato dalle dimissioni della Casini e del governatore D’Alfonso, che, oramai proiettato a Roma, ha dovuto pagare cambiali politiche a titolo personale.

Noi diciamo basta a queste eterodirezioni. Sulmona – conclude Forza Italia- ha necessità di ritrovare l’autonomia del suo consiglio comunale, incominciando ad affrontare le gravi problematiche sul tavolo che restano irrisolte e purtroppo aggravate a tutti i livelli. (h. 20,00)