Forte scossa di terremoto in Molise(5.2). Torna la paura anche a Sulmona

Sulmona, 16 agosto– La forte scossa di terremoto magnitudo 5.2 che ha colpito alle 20:19 la provincia di Campobasso è stata avvertita alle 20.20 anche in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma e sulla penisola sorrentina. Alle 20:26 la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una seconda scossa molto più lieve, magnitudo ML 2.8, con epicentro sempre nella zona di Montecilfone, a una profondità di 8 km. Non si hanno, al momento, notizie di feriti o danni.. La scossa molto forte è stata avvertita anche a Sulmona suscitando comprensibile preoccupazione tra la gente(h. 20,45)

Terremoto in Molise… (2)

Sulmona, 16 agosto- Verifiche in corso” da parte dei Vigili del fuoco in Molise dopo che sono state segnalate “lesioni ad alcuni edifici” in conseguenza della scossa di magnitudo 5.2. Alla Protezione civile sottolineano che al momento non vengono segnalati feriti in conseguenza del terremoto. (h. 20,50)

Terremoto in Molise…. (3)

Sulmona, 16 agosto- “Un terremoto molto simile in termini di natura a quello di San Giuliano di Puglia del 2002”. Ad affermarlo all’Adnkronos, sulla base delle primissime rilevazioni, il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, che spiega come la faglia sia la stessa del sisma che colpì il Molise 16 anni fa e della scossa registrata due giorni fa, il 14 agosto scorso, sempre in provincia di Campobasso (h.21,00)

Terremoto in Molise…. (4)

Sulmona, 16 agosto– Sono sette le repliche, di magnitudo da 2.0 a 3.0, che hanno seguito la prima scossa di terremoto in Molise. Lo indica l’Ingv rivedendo l’entità del primo evento, quello registrato alle 20.19, a una magnitudo 5.1 (da 5.2). Oltre a Montecilfone i Comuni più coinvolti sono Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, tutti in provincia di Campobasso.(h. 21,25)