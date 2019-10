Formazione: approvati otto corsi di qualifica professionale per giovani. E a Sulmona ?

Sulmona,18 ottobre- – Sono otto in totale i progetti approvati nell’ambito dell’offerta formativa relativa ai percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’Istruzione e formazione professionale (IeFP) della Regione Abruzzo. Lo rende noto l’assessore alle Politiche formative, Piero Fioretti, dopo che il Servizio Istruzione della Giunta regionale ha approvato la graduatoria finale dell’avviso pubblicato a dicembre scorso.

“Con l’avvio di questi nuovi corsi – spiega l’assessore alle Politiche formative – offriamo la possibilità ai giovani che vanno dai 14 ai 18 anni di poter conseguire la qualifica professionale su settori lavorativi importanti per l’economia regionale ma soprattutto in grado di alimentare il mercato del lavoro. Abbiamo inoltre previsto già in fase di elaborazione dell’avviso – aggiunge Piero Fioretti – la possibilità di svolgere i corsi nei quattro territori provinciali: per ogni provincia infatti sono stati individuati due corsi di qualifica, in modo da ridurre al minimo i disagi per le famiglie e per i ragazzi che decidono di intraprendere il percorso formativo”. Al termine di una lunga istruttoria, che ha visto peraltro l’esame di un Nucleo di valutazione, sono stati ammessi a finanziamento otto progetti, che potranno contare su un finanziamento complessivo di poco più di 780 mila euro, interamente a carico del ministero della Pubblica istruzione.

Questo l’elenco dei corsi di qualifica professionale che sono stati finanziati: per la Provincia di Chieti, “Riparatore autoveicoli e motoveicoli”, organizzato dall’organismo di formazione Cnos-Fap, sede di svolgimento Ortona, e “Operatore del benessere: estetica”, organizzato dall’organismo di formazione Pmi Services, sede di svolgimento San Salvo; per la Provincia dell’Aquila: “Riparatore veicoli e motoveicoli”, organizzato dal Cnos Fap, sede di svolgimento L’Aquila e ” Operatore del benessere: indirizzo acconciatura”, organizzato da Sgi, sede di svolgimento Avezzano; per la Provincia di Pescara: “Operatore della produzione di pasticceria” , organizzato da Istituto Mecenate, sede di svolgimento Pescara e “Operatore del benessere: indirizzo estetica” organizzato da Excelsior Academy, sede di svolgimento Pescara; per la Provincia di Teramo: “Operatore del benessere: estetica” organizzato da Eventitalia, sede di svolgimento Teramo e “Operatore Elettrico” organizzato sempre da Eventitalia con sede sempre a Teramo. Le attività formative dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla notifica dell’ammissione a finanziamento (h. 18)