Fondo Fua: per Nardella (Uil-Pa), una miseria per i lavoratori del carcere di Sulmona

Sulmona, 28 marzo- Doveva servire a premiare i dipendenti virtuosi e non assenteisti ma è stato poco più che una presa in giro. Il fondo unico di amministrazione( nella fattispecie Fondo unico di sede) a tutto è servito fuorchè rendere merito a chi con sacrificio cerca di dare il massimo nell’ambito della propria sfera professionale Ad affermarlo è Mauro Nardella Segretario provinciale e responsabile della Valle Peligna di tutto il comparto della Pubblica amministrazione.

“Quello assegnato ai dipendenti del comparto ministeri della Casa di reclusione di Sulmona- prosegue Nardella- è stata davvero una miseria. Sono infatti 1850 complessivi gli euro assegnati ai quasi 30 dipendenti (il che ha significato poco più di 60 euro/annui in media pro capite) di stanza presso il penitenziario peligno per aver risposto in maniera produttiva agli inviti fatti per incentivarne la presenza.

Se si pensa al fatto che i dipendenti pubblici del carcere peligno oltre ad offrire il loro contributo, non facendo mancare nulla in termini di rendimento e produttività, lo fanno anche sottorganico la beffa ha un doppio sapore amaro.Si parla spesso e a sproposito dei lavoratori della Pubblica Amministrazione salvo poi far finta di niente quando si deve compiere il passo del riconoscimento del buon lavoro svolto ed il conseguente stimolo a fare sempre meglio. La UIL- conclude- ha un unico auspicio e cioè quello di vedere riconosciuto come si deve il lavoro svolto con abnegazione e spirito di sacrificio dai dipendenti presenti nell’ Istituto di pena ovidiano non omettendo di invocare, altresì, l’arrivo delle unità mancanti in organico anche e soprattutto in considerazione dei pensionamenti di alcuni altri dipendenti oramai prossimi a divenire operativi”. (h.16,30)