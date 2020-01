Fondi bimillenario ovidiano: Salvati(Lega), informiamo il Consiglio

Sulmona, 15 gennaio– ” L’avvilente notizia per il nostro territorio, circa la mancata disponibilità dei 700mila euro stanziati per il “Bimillenario di Ovidio”,mi vede costretta,per fare chiarezza sull’accaduto,alla richiesta di un Consiglio comunale urgente alla presenza dei Parlamentari e degli esponenti del Governo che hanno seguito l’iter in questi anni.La vicenda,fondamentale per il turismo e la cultura della Valle Peligna,non può essere ridotta a mera querelle politica tra le varie fazioni ma necessita di risposte e di azioni strategiche per tentare il recupero di quei fondi.”

Questa la nota della Consigliera comunale della Lega,Roberta Salvati, dopo il rimpallo di responsabilità tra la Sen.Stefania Pezzopane e il Sindaco Anna Maria Casini sul progetto che ebbe il via libera della Camera nel dicembre 2017 e che stanziò ben 700mila euro da spalmare nelle due annualità 2017/2018.