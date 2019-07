Fondazione Cogesa Ambiente per un sostegno concreto ai Soci

Sulmona, 31 luglio– Una fondazione per sostenere concretamente la diffusione di pratiche ambientali presso tutti i Comuni. Questa la proposta che l’amministratore unico di Cogesa SpA Vincenzo Margiotta farà ai Soci e che è stata lanciata oggi in occasione della presentazione della 14esima edizione di Romantica.

“La Fondazione consentirebbe di aiutare davvero i Comuni che intendono organizzare eventi o campagne di sensibilizzazione orientate al rispetto dell’ambiente e del territorio – ha detto l’avvocato Margiotta – come nel caso di Romantica. Oggi Cogesa non può sostenere economicamente questi eventi perché non è previsto dallo statuto e allora lo facciamo come possiamo coi nostri servizi. Attraverso una fondazione ambientale, invece, questo sarebbe possibile e soprattutto si potrebbero avviare partnership con scuole e università, oltre che con startup che fanno delle politiche del riuso e della green economy il loro fine ultimo”.

La sensibilizzazione resta fondamentale in questo contesto, così come lo è stata per l’edizione dell’anno scorso di Romantica, che ha raggiunto l’82 per cento di raccolta differenziata svettando tra gli “eventi ricicloni”. Questo è il dato concreto dell’attenzione all’ambiente prestato dai cittadini e dal Comune, che si aggiunge alle innumerevo i eco-azioni avviate da quest’anno con le stoviglie compostabili, la carta riciclata, la navetta per i trasferimenti e il cibo a chilometro zero. Per questo Cogesa fornirà altre due batterie di carrellati anche quest’anno. Durante la raccolta differenziata dell’anno scorso, fatta durante la manifestazione con due eco-isole composte da quattro carrellati ciascuno, sono stati raccolti 150 chili di organico, 50 di secco, 70 di carta e 30 di plastica.

“Questi numeri premiano l’impegno dei cittadini e del Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Lo Stracco nel rispetto dell’ambiente e del territorio – aggiunge Margiotta – e soprattutto sono la riprova che la sensibilizzazione e la comunicazione in tal senso portano i loro buoni frutti. Cogesa ha avviato una sua classifica degli eventi ricicloni realizzati sul territorio e tra questi spiccano proprio Romantica a Bugnara e la Giostra cavalleresca di Sulmona. Per questo, anche quest’anno daremo il nostro contributo alla miglior riuscita dell’evento”. (h. 16,00)