Flash mob in difesa dei Tribunali di Avezzano,Sulmona,Lanciano,Vasto

Sulmona ,5 giugno– Si sono tenuti stamane, come annunciato, innanzi alle rispettive sedi giudiziarie, i flash mob organizzati dal coordinamento regionale e dal dipartimento Giustizia Abruzzo di Fratelli d’Italia, in difesa dei Tribunali e delle Procure di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto che rischiano di essere definitivamente chiusi il prossimo 14 settembre 2022. “Su questo argomento di fondamentale importanza per la nostra regione e facendo seguito a quanto annunciato ai Sindaci abruzzesi nell’incontro svoltosi a Roma il 27 maggio scorso, l’on. Andrea Del Mastro, responsabile nazionale del dipartimento Giustizia, di Fratelli d’Italia, ha depositato in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati due emendamenti al disegno di legge n.2681 inerente, tra l’altro, la riforma dell’ordinamento giudiziario. Il primo chiede di prolungare al 14 settembre 2024 la scadenza, ora fissata al 2022, per consentire la prosecuzione dell’attività dei Tribunali e delle Procure soppresse.

Con il secondo, invece, si propone, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare sempre nel principio del massimo decentramento, che, su richiesta delle Regioni interessate, i Tribunali soppressi riprendano definitivamente la loro funzione giudiziaria con l’accollo delle relative spese a carico delle Regioni, come disposto dalla proposta di legge regionale approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, nel settembre 2020, e depositata in Parlamento. Auspichiamo, quindi, che queste nostre istanze trovino l’approvazione ed il consenso delle forze di maggioranza in Commissione ed in Parlamento”.La nota congiunta del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi