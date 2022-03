Firma Protocollo Intesa tra Istituto Comprensivo G.Capograssi e Lions Club Sulmona

Sulmona, 3 marzo – Nel rinnovati locali della Scuola Madia Capograssi di Via Dalmazia, è stato confermato il Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo Capograssi ed il Lions Club Sulmona.La Dirigente Scolastica Domenica Pagano ed il Presidente del Lions Club Sulmona Gemma Di Iorio hanno rinnovato questo strumento operativo -arrivato al suo quarto rinnovo triennale- che nel tempo ha consentito di poter collaborare ad esercitare lo sviluppo di formazione e la crescita di conoscenza di tanti studenti.

Il Protocollo di Intesa confermato, stabilisce che nel rispetto delle specifiche competenze si debb collaborare per l’attuazione del patto di corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia, che metta in luce i reciproci ruoli ed impegni nella prevenzione nella guida dei giovani;favorire iniziative, programmi e progetti in materia di sicurezza e protezione dei minori che vedano coinvolti studenti, genitori ed insegnanti;sostenere, insegnanti nel percorso di formazione, contribuendo alla elaborazione di adeguati modelli di intervento

Il Protocollo di Intesa, fonda la collaborazione operativa tra l’Istituto Capograssi ed il Lions Club Sulmona sui Concorsi Poster per la Pace (a Sulmona sino dal 1988) e Poesia per la Pace (settima edizione) -con i quali si veicolano, annualmente, i temi della Pace e della Fratellanza Uguaglianza Solidarietà ed Amicizia- ed il Premio “Letterario “Giuseppe Capograssi”” (nona edizione) con il quale si vuole far conoscere e divulgare il pensiero e la riflessione del filosofo sulmonese spingendo gli studenti ad elaborare proprie autonome valutazioni su specifici brani selezionati.

Oltre al Protocollo di Intesa, è stata firmata una Lettera di intenti che impegna gli enti alla collaborazione per la organizzazione di altri eventi tra i quali spiccano l’iniziativa di Istituto “Marcia contro la Fame nel Mondo” ed il Concorso Fotografico “Ambiente e Società” ideato dal Lions Club 104 Italia.

In questo momento di auspicata ripresa del pieno regime scolastico, agli Studenti ed alle loro Famiglie, ai Dirigenti, ai Professori, a noi Cittadini l’augurio di un buon viaggio rinnovato nello spirito e nella speranza consapevoli di avere davanti un percorso accidentato ma nella certezza che comunque “Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta” (Henry Ford).