Fine lavori strada S.S. 5 – Gole San Venanzio

Molina Aterno, 29 marzo– Oggi 29 Marzo 2018 nel Comune di Molina Aterno si è svolto un incontro tra l’Anas, il Commissario della Comunità Montana Sirentina Luigi Fasciani, il Sindaco di Castelvecchio Subequo Pietro Salutari ed il Comitato Pro Valle Subequana Bernardino Musti

“Nel suddetto incontro – spiega una nota- si è discusso sulla programmazione degli interventi finalizzati all’ultimazione della galleria paramassi (G3), tra il ponte della centrale Enel e gli Undici Ponti (dal Km 163+V al Km 163+VII ). Nell’incontro abbiamo posto una serie di problematiche connesse alla viabilità e si è discusso a riguardo dei tempi e delle modalità necessari per ultimare l’opera; inoltre abbiamo espresso le nostre preoccupazioni in merito a: assoluta urgenza per l’immediato inizio dei lavori in modo che non ci si ritrovi con viabilità interrotta nel periodo ferragostano e rispetto di tempi certi della riapertura della strada, non essendo disponibili ad accettare ulteriori proroghe per l’ultimazione della galleria. Con questa ultima opera si completa l’iter della messa in sicurezza di tutto il tratto viario delle Gole di San Venanzio. Nel corso dell’incontro abbiamo fatto richiesta, di nuovo, di allargare il ponticello situato prima della galleria di San Antonio ed in merito a questo l’Anas ci ha rassicurati che l’opera sarà eseguita e che verrà ripristinata la conduttura idrica a servizio della fontana e del comune di Raiano. L’Anas ci ha portato a conoscenza che l’ultimazione dell’opera è abbastanza complessa e la sua finalizzazione richiede tempi prolungati. Dopo Pasqua vi sarà un ulteriore incontro in cui verranno stabilite in modo preciso e definitivo le date di chiusura “. (h. 17,30)