Fine anno con il botto: pioggia di finanziamenti per Sulmona

Risorse important per il “Parco ” A Daolio” inserito fra i progetti finanziatii per la rigenerazione urbana inoltrato dalla precedente Amministrazione comunale. In corso di perfezionamento anche l’iter per un ulteriore imporante finanziamento della ex area della Pastorino

Sulmona,31 dicembre- Con comunicato del Ministero dell’Interno del 31/12/2021 è stato reso noto che, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (in corso di pubblicazione), si è provveduto all’approvazione dell’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi relativi a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, il Comune di Sulmona risulta beneficiario del contributo di € 3.307.947,80 per il progetto di “Riqualificazione Parco Fluviale Augusto Daolio”.Il progetto in argomento, redatto dalla 4^ Ripartizione del Comune di Sulmona (progettista Ing. Franco Raulli-RUP Arch.Barbara D’Aprile – Supporto alla Progettazione Arch. Antonio Angelone), prevede un insieme coordinato di opere (aree verdi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, servizi. etc.).

Si esprime vivo compiacimento per l’importante risultato conseguito dal Comune di Sulmona, che premia l’iniziativa adottata dalla precedente Amministrazione comunale.Soddisfazione ha espresso l’ex Assessore comunale ai LL.PP. Zavarella .della Giunta Casini che aveva seguito unitamente agli uffici tutto l’iter della richiesta inoltrata

In virtù del medesimo decreto, risulta in fase di perfezionamento istruttorio anche il progetto inerente alla “Ristrutturazione, adeguamento energetico e rifunzionalizzazione dell’area di servizio antistante la discarica dismessa per rifiuti solidi urbani ex Pastorina”, per un importo pari a € 1.529.490,60 , redatto dalla 4^ Ripartizione del Comune di Sulmona (progettista Ing. Raulli- RUP Arch. Barbara D’Aprile – Supporto Tecnico Geom. Cristian Carbone).