 Fiamme in una palazzina a Cupello. Muore un 58 enne

Chieti, 10 febbraio- Non ancora chiare le cause che hanno procurato l’incendio nel corso della notte in una palazzina di tre piani ancora in fase di costruzione a Cupello (Chieti) dove ha preso fuoco un sottotetto dell’immobile che ha procurato la morte di un muratore di 58 anni. L’uomo, Pasquale Donatelli, che non era sposato e viveva da solo a quell’ora stava dormendo e le fiamme lo hanno travolto non lasciaindogli scampo. Infatti quando sono i soccorritori, gli operatori del 118 ed Vigili del Fuoco di Vasto intorno poco prima delle 4,00 di questa mattina l’uomo aveva già cessato di vivere. Ora sulle cause che hanno determinanto l’incendio stanno cercando di ricostruire l’accaduto i Carabinieri di Cupello. Intanto sulla vicenda indaga anche la Procura della Repubblica ed il magistrato di turno Gabriella De Lucia ha posto sotto sequestro l’intera struttura (h. 13,00)